Arisa è fidanzata con Andrea Di Carlo, il suo manager: prima foto di coppia

Arisa è fidanzata con Andrea Di Carlo, adesso sembra ufficiale. Solo qualche giorno fa è stato Rudy Zerbi a lanciare lo scoop ad Amici di Maria De Filippi, dove sono colleghi dietro la cattedra di canto. Dopo il gossip lanciato dalla scuola, la coppia avrà ben pensato di uscire allo scoperto prima di essere anticipati da qualche rivista di cronaca rosa. Evidentemente hanno preferito ufficializzare in prima persona la relazione, prima che lo facesse qualche paparazzo mettendosi sulle tracce della cantante per scoprire con chi è fidanzata.

Quando Rudy ha parlato di un fidanzato per Arisa, lei lo aveva subito fermato stizzita dicendo di non avere un fidanzato “proprio ufficialmente”. Ma Zerbi deve aver visto la cantante in dolce compagnia davanti agli studi di Amici o nei camerini e forse non pensava di rivelare qualcosa di non detto ancora. E invece è andata proprio così, con Arisa che è sembrata un po’ stupita quando l’altro prof ha detto e ridetto che è fidanzata. E quindi non rimaneva da fare altro che viversi alla luce del sole.

Andrea Di Carlo ha pubblicato due foto sul suo profilo Instagram. Una nelle stories e una come post in bacheca. Nella prima si vede chiaramente il volto di Arisa, seppure sia ripresa a metà. I due sono abbracciati e in un’ascensore. Nella seconda invece c’è un bacio, ma in questa foto Arisa è riconoscibile solo dalla bocca. Il resto del viso è stato tagliato dallo scatto, forse per renderla più artistica o forse per mantenere ancora un po’ di mistero sul loro fidanzamento. Giusto un po’ però, perché i fan non hanno fatto molta fatica a riconoscere Arisa.

Ma chi è Andrea Di Carlo? Lui è un autore televisivo, tra cui anche di Oggi è un altro giorno per citarne un programma in onda. Ma Di Carlo è anche un manager, ed è anche il manager di Arisa. Dunque i due potrebbero essersi conosciuti proprio in ambito professionale e da cosa sarebbe nata cosa. Dopo aver costruito un rapporto di lavoro, si saranno riscoperti innamorati.