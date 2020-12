Arisa ha un nuovo fidanzato, Rudy svela tutto ad Amici: lei lo ferma stizzita

Arisa ha un nuovo fidanzato e a lanciare lo scoop è stato Rudy Zerbi! Tutto è successo nella registrazione di giovedì scorsa, ma è andato in onda solo stasera nel daytime su Italia 1. Come già saprete, il daytime di Amici da oggi raddoppia e va in onda anche su Canale 5, ma il gossip è andato in scena su Italia 1 alle 19. C’era una discussione sulla cantante di Letizia, allieva di Arisa, ed è nato un siparietto tra Arisa e Anna Pettinelli. Le due professoresse hanno discusso a causa di una battuta, forse non riuscita, della Pettinelli.

Secondo Arisa questa battuta ha deconcentrato Letizia nei primi secondi dell’esibizione, quindi ha chiesto che non venga detto nulla ai concorrenti prima che si esibiscano. Ma solo dopo. Anna ha spiegato alla collega che la sua era solo una battuta e che tra di loro scherzano sempre quindi ha pensato di poter scherzare anche davanti alle telecamere. Arisa ha spiegato che in studio hanno uno scopo e che anche Rudy Zerbi è molto gentile e dolce con lei, ma non per questo devono volare parole d’amore anche quando sono seduti dietro la cattedra.

A questo punto Arisa ha raccontato che prima della registrazioni Rudy le ha regalato un cuore. Zerbi ha subito preso la parola per precisare: “No no no, attenzione… Mi ha regalato un cuore? Sei fidanzata!”. Quindi ha spiegato che c’era un cuore nel suo camerino e che Arisa lo ha notato, dicendo che le piaceva molto. Così Rudy ha pensato di regalarglielo e le ha detto di prenderlo pure. E ha detto di voler far chiarezza perché Arisa ha un fidanzato. Non contento, lo ha ripetuto anche la terza volta: “No perché hai un fidanzato, poi mi viene a rigare la macchina”.

Se inizialmente Arisa ha fatto finta di nulla, stavolta non ha potuto! E così si è girata verso Rudy e un po’ stizzita ha detto: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie”. Zerbi ha chiesto scusa e ha detto che non poteva saperlo, lasciando intendere che non poteva sapere di questo fidanzato non ancora ufficiale. Evidentemente lui lo ha conosciuto, quindi ha pensato di poterne parlare. E invece il misterioso nuovo fidanzato di Arisa è ancora top secret: forse perché ancora in fase di conoscenza?