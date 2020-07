Arisa malattia, ecco perché porta i capelli rasati. “Labbra rifatte? Pentita”

Da qualche tempo Arisa sfoggia un look più sbarazzino. La cantate ha completamente rasato i capelli anche se nel corso dell’ultimo periodo non ha esitato ad indossare qualche parrucca. Una scelta dettata dalla voglia di apparire più attraente su Instagram ma poi la 37enne ha capito che la semplicità e naturalezza hanno sempre la meglio. Ma perché Rosalba Pippa – questo il vero nome dell’artista – ha rasato i capelli? Il motivo è presto detto: come spiegato dalla diretta interessata, l’ex vincitrice del Festival di Sanremo soffre di tricotillomania. È un disturbo che nasce nei momenti di maggiore stress e porta praticamente a strapparsi i capelli. Arisa comincia ad accarezzare le ciocche in maniera naturale ma a volte si fa prendere troppo da questo gesto e tende a strapparli. Per questo motivo preferisce portarli cortissimi: un look dettato dall’esigenza ma che sicuramente la rende pure diversa dalle altre artiste. In una recente intervista Rosalba ha ammesso inoltre di piacersi molto nonostante sia pentita di aver ritoccato le labbra.

Arisa si è rifatta le labbra ma oggi è pentita di questo ritocchino

“Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”, ha confidato Arisa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 23 luglio. “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, ha aggiunto l’interprete calabrese, felicemente fidanzata con un produttore musicale da qualche anno.

Arisa riparte da un nuovo progetto musicale dopo la televisione

Look a parte, Arisa è pronta a ripartire con un nuovo progetto indipendente dopo la fortunata esperienza a Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci in onda su Rai Uno. In futuro Rosalba Pippa non esclude una nuova partecipazione al Festival di Sanremo, dopo aver vinto prima la categoria Giovani con Sincerità nel 2009 e poi la categoria Big con Controvento nel 2014. Il sogno di Arisa resta quello di partecipare all’Eurovision, in modo da lanciare la sua carriera anche all’estero. In passato non è riuscita ad accedere alla manifestazione perché qualche anno fa il meccanismo era diverso: all’epoca al suo posto venne scelta Emma Marrone, che però portò a casa un deludente risultato.