Arisa senza parrucca e con i capelli rasati a Vieni da me: le parole su Sanremo ed Eurovision

Arisa ha cambiato idea sull’utilizzo della parrucca. Dopo averne sfoggiata una qualche giorno fa sui social network ha fatto retromarcia. E a Vieni da me di Caterina Balivo, nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 25 maggio, la cantante ha scelto di presentarsi al naturale, con i suoi capelli rasati. Rosalba Pippa ha spiegato di aver indossato quella parrucca per piacere di più ai suoi fan ma ha poi capito che vuole essere semplicemente se stessa. Che è più importante la sua voce, il suo talento, che l’aspetto fisico. E lo ha ribadito anche nell’ultimo post Instagram dove ha sottolineato a lettere cubitali: “Non sono come tu mi vuoi”. Ma nel corso dell’intervista Arisa ha polemizzato pure riguardo la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest che, nonostante le due vittorie al Festival di Sanremo, non è ancora arrivata…

Arisa al naturale: addio alla parrucca per la cantante

“Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua”, ha scritto Arisa su Instagram. A Caterina Balivo ha inoltre confidato che le piacerebbe molto intraprendere una carriera internazionale e che per questo sogna da tempo di prendere parte all’Eurovision Song Contest ma la vittoria a Sanremo 2014 non è bastata…

Perché Arisa non ha mai partecipato all’Eurovision

“Io voglio andare all’Eurovision. Ho vinto due volte Sanremo ma non mi ci hanno mai mandato. Per questo continuo a partecipare alla kermesse, perché voglio andare all’Eurovision“, ha ammesso l’interprete. Arisa ha vinto Sanremo Giovani nel 2009 con Sincerità e Sanremo Big nel 2014 con Controvento. Ma perché quell’anno non ha rappresentato l’Italia in Europa? Il motivo è semplice: all’epoca il meccanismo era diverso e si realizzava una selezione interna. E così è stata scelta Emma Marrone che ha però portato a casa un deludente risultato: l’ultima posizione con il brano La mia città. Dal 2015 tutto è cambiato e da allora il rappresentate italiano viene scelto tramite il Festival di Sanremo. Arriverà mai l’occasione giusta per Arisa?