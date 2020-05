Arisa, arriva la scelta di indossare la parrucca: “Guai a chi fiata”

Arisa, la decisione di indossare la parrucca: “Guai a chi fiata”

Arisa cambia look: largo alla parrucca. La cantante di Sincerità nelle scorse ore è apparsa sui suoi profili social con una acconciatura totalmente nuova: capelli lunghi e mori. Tutto merito di un escamotage che Rosalba Pippa ha intenzione di utilizzare nelle prossime settimane. “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”, ha scritto su Instagram spiegando la sua scelta. Ricordiamo che Arisa spesso tiene un taglio di capelli molto corto. E un motivo c’è: soffre di tricotillomania, cioè…

Arisa e la tricotillomania: la pulsione a staccarsi i capelli. “Ecco perché non me li faccio crescere”

Cos’è la tricotillomania di cui soffre Rosalba? Si tratta di un disturbo ossessivo-compulsivo tendenzialmente causato da stress per cui ci si strappa i capelli senza rendersene conto. Non sono poche le persone che hanno a che fare con questo problema. Tra queste troviamo Arisa. Fu proprio lei, circa un anno fa, a renderlo noto, chiacchierando con i suoi fan. Da qui la scelta di optare sovente per un taglio di capelli molto corto. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”, spiegava la cantante 37enne.

Arisa e l’amore, confidenze a Vieni da Me

E l’amore? Come va per Arisa? L’artista, ospite a Vieni da Me (Rai Uno) nel gennaio scorso, così dichiarava: “Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto, tanto (ride, ndr). Ha un bellissimo fondoschiena, è molto particolare. È friulano. È molto, molto, paziente e molto carino. È quasi santo. Se l’amore è stare assieme, aiutarsi nei momenti di difficoltà, resistere sul posto, sì questo è un grande amore. Lui è Pesci ascendente Ariete”, confidava una frizzante Arisa a Caterina Balivo.