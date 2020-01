Vieni da me, Arisa è fidanzata: ma è mistero sull’identità del fortunato

Nuovo amore per Arisa. Nel corso dell’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, la cantante ha ammesso di avere un nuovo fidanzato. Un ragazzo friulano che l’artista cerca di proteggere dalla fama e dalla curiosità di fan e media. Per questo – almeno per il momento – Rosalba Pippa ha preferito non svelare di più della sua nuova relazione, nata qualche mese fa per caso. La vincitrice del Festival di Sanremo 2014 ha però chiarito che questa è una grande storia d’amore, pronta a diventare ancora più solida nel futuro, magari con la realizzazione di progetti importanti visto che la 37enne sogna matrimonio e figli.

Le parole di Arisa a Vieni da me sul nuovo fidanzato

“Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto, tanto (ride, ndr). Ha un bellissimo fondoschiena, è molto particolare. È friulano. È molto, molto, paziente e molto carino. È quasi santo. Se l’amore è stare assieme, aiutarsi nei momenti di difficoltà, resistere sul posto, sì questo è un grande amore. Lui è Pesci ascendente Ariete”, ha confidato Arisa a Caterina Balivo.

Arisa e il recente problema famigliare: lo sfogo

“Di recente abbiamo avuto un problema grosso a casa, che ci ha molto destabilizzato. Per fortuna ora è tutto risolto ma da un po’ di tempo faccio il possibile per sentirmi libera. Mi diverto“, ha ammesso Arisa a Vieni da me. Che presto tornerà al Festival di Sanremo: affiancherà Marco Masini nella serata dei duetti.