Melissa Satta, la love story prosegue in gran segreto: c’è Mattia

Melissa Satta continua a frequentare Mattia Rivetti. La modella sarda, riservatissima sulla sua vita sentimentale, non è però riuscita a sfuggire ai ‘radar’ del magazine Oggi, che l’ha paparazzata in compagnia dell’imprenditore, rampollo della famiglia che ha fondato il marchio Stone Island. Gli incontri romantici proseguono da qualche mese. Insomma, parlare di coppia rodata è prematuro, ma che i due stiano provando ad imbastire qualcosa di più rispetto a un fugace flirt sembra piuttosto lampante.

Il settimanale Oggi ha pizzicato l’ex moglie di Boateng e l’uomo d’affari a Venezia, nel corso di una ‘gita’ fuori porta. L’occasione per sbarcare in laguna è stata offerta da un evento che ha visto protagoniste Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e Fiammetta Cicogna, le quali hanno scelto il capoluogo veneto per festeggiare il loro compleanno (entrambe sono nate il 17 maggio).

Mattia e Melissa, spiega sempre il magazine, ci stanno andando con i piedi di piombo. La Satta, dopo aver chiuso il matrimonio con l’ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng, vuole prendersi tutto il tempo del caso per valutare bene se Rivetti sia la persona giusta con cui ripartire. Quel che è certo è che la frequentazione non è stata interrotta e che si sta evolvendo.

Per quel che invece riguarda Boateng, pare che Melissa abbia mantenuto rapporti civili. Non che la rottura sia stata indolore – anche perché la Satta sul concetto di famiglia aveva puntato tutto -, però per il bene del piccolo Maddox l’ex coppia rema nella stessa direzione. Totale riserbo anche per quel che concerne il motivo che ha portato il matrimonio al naufragio, per la seconda volta. Sia l’atleta sia l’ex velina di Striscia la Notizia hanno preferito mantenere privatissimi i dettagli della separazione.

Mattia Rivetti (e non Matteo) felice con Melissa Satta…

Attenzione ai nomi: l’uomo che oggi è al fianco di Melissa è Mattia e non Matteo Rivetti. La puntualizzazione è d’obbligo visto che inizialmente il gossip fece confusione sui nomi. Una roba mica da poco, che mandò su tutte le furie la Satta. Motivo? Matteo, parente di Mattia, è sposato e ha figli. E Melissa non ci sta certo a passare come sfascia famiglie.