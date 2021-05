Giulia De Lellis torna a svelarsi: Love Island e l’amore in tv con Damante

Svolta per Giulia De Lellis che dopo aver preso parte a dei reality show, aver scritto un libro, aver recitato al cinema ed essersi affermata come influencer su Instagram ora sbarca alla conduzione di una trasmissione che la vedrà protagonista in qualità di conduttrice: trattasi di Love Island, reality di Discovery+ (prodotto da Fremantle) che seguirà la vita di un gruppo di single in cerca dell’anima gemella. Una sorta di ritorno alle origini, visto che lei, uno dei grandi suoi amori, lo ha trovato proprio in tv. Correva l’anno 2016 quando si faceva conoscere a Uomini e Donne, conquistando il cuore di Andrea Damante. E quello di milioni di telespettatori. Una passione tormentata e avvincente quella vissuta con il deejay veronese. Poi qualche mese fa è giunta la rottura definitiva. Intervistata dal Corriere della Sera, Giulietta ha parlato di questo e molto altro.

“Con me ha funzionato”, chiosa con orgoglio la De Lellis, riferendosi all’amore sbocciato sotto le telecamere della tv. “Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile — aggiunge —. Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi”. Adesso per la prima volta, almeno sul versante televisivo, si ritroverà dall’altra parte della barricata, quello cioè in cui lei sarà la persona ad avere in mano il timone della situazione: la “scuola di Maria De Filippi” è stata “incredibile, mi aiuta ad affrontare questo ruolo. Sono felicissima: desideravo fare un salto come questo”.

Giulia già mette le mani avanti, prevenendo lo scetticismo di chi sostiene che tutto ciò che accade sul piccolo schermo, in particolare quel che succede nelle dinamiche di programmi sentimentali, sia finto e scritto a priori. Per convincere il pubblico che non è affatto così, di nuovo le viene in aiuto la sua esperienza di vita personale: “Io l’ho sperimentato, so che non è così. Certo, bisogna essere sinceri. Io mi auguro che i concorrenti di Love Island lo saranno… cercherò di vigliare. Al momento ho già intuito in loro molta energia… e sono anche molto belli”.

Quando le si fa notare che, dopotutto, la prestanza fisica del cast non è proprio una novità, risponde che “eppure non è stata fatta una selezione scontata”. La conduzione di Love Island aggiunge un altro importante e prestigioso tassello alla sua carriera che finora, nonostante la giovane età – la De Lellis ha soli 25 anni -, è stata sfolgorante. Ma che cosa spinge una ragazza che ha già molto successo sul web e in vari ambiti, vedi il libro ‘Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza’, a cercare spiragli nella ‘vecchia’ tv?

“Amo sperimentare. Ho anche recitato come attrice e scritto un libro: mi piace buttarmi. Ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi sento appagata”, spiega l’influencer. Successo fa spesso rima con popolarità che a sua volta fa sovente binomio con critiche. Giulia ne sa qualcosa. Come le affronta? “Cerco di non farmi toccare dalle critiche. Quando il libro è stato così a lungo primo in classifica so che molti non hanno apprezzato e lo comprendo… eppure è successo. Sono la prima a restare incredula di fronte a certe risposte della gente, ma arrivano. Ho un modo di comunicare che si è rivelato efficace sui social, tutto qui. Non mi sono snaturata per fare sì che le cose andassero come sono andate”.

Qual è il segreto di Giulia? La fama e la notorietà, prima che arrivassero, erano un suo desiderio ricorrente oppure no? “Non ho mai avuto un piano B anche perché non prevedevo che questo fosse il mio piano A. Amavo la moda e pensavo di fare la stylist… oppure l’oncologa… lo so, cambio spesso idea”.