Giulia De Lellis conferma: “Condurrò Love Island, un sogno”, primi dettagli

La notizia era nell’aria, oggi è arrivata la conferma: Giulia De Lellis condurrà Love Island. Poco fa l’influencer ha comunicato la bella notizia ai suoi follower, che crescono giorno dopo giorno e sono ormai cinque milioni su Instagram. E non appena è comparso questo messaggio in tanti si sono scatenati, sia con i complimenti sia con le domande per saperne di più. La De Lellis continua a essere una delle influencer più seguite, ma soprattutto uno dei volti di Uomini e Donne più amati di sempre. E che soprattutto sono riusciti a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. E non solo.

Dopo l’avventura alla conduzione di Giortì, il programma su Witty Tv che racconta l’organizzazione delle feste, Giulia De Lellis diventa conduttrice in tv. Il primo programma, chissà, di una lunga serie che conquisterà. Di sicuro è uno dei volti emergenti che rimarrà sul piccolo schermo più a lungo, Giulia ha dimostrato di avere le giuste capacità, e soprattutto il giusto caratterino, per stare in televisione e prendersi la scena. E così sul suo profilo Instagram ha confermato che presto la vedremo al timone di un nuovo programma tv. Questo l’annuncio:

“Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island”

Un post in cui Giulia ha racchiuso tutta la sua felicità e il suo entusiasmo per questa nuova avventura. Per lei è la realizzazione di un sogno, per i suoi fan è l’inizio di una grande avventura: in tanti infatti sono certi che questo è solo l’inizio per Giulia De Lellis conduttrice. Love Island è uno dei reality che all’estero sta riscuotendo un successo di tutto rispetto. “Vorrei già spoilerarvi tutto”, ha aggiunto Giulia che per ora non può però svelare niente. E non ha mancato di ringraziare i fan per il supporto: “Come sempre, Grazie a voi”.

Nelle stories poi Giulia è tornata sull’argomento, dicendo di essere felicissima di questa opportunità. Ha spiegato che si registrerà in una location molto particolare che per ora rimane top secret. Non appena Giulia potrà rivelare ulteriori dettagli lo farà: questa la promessa ai fan. Poi ha ricordato che i casting per Love Island sono aperti: basta essere maggiorenni e single per partecipare. Ha quindi ringraziato la squadra di Love Island per aver creduto in lei e per averle dato questa opportunità. Insomma, mentre anche l’amore va a gonfie vele, per la De Lellis continuano ad arrivare grandi soddisfazioni anche sul lavoro.