Giulia De Lellis innamoratissima: auguri e sorprese da favola al suo Carlo

Oggi è il compleanno di Carlo Gussa Beretta e gli auguri di Giulia De Lellis sono stati dolci e speciali. Delle dediche in cui traspare tutto l’amore che prova per lui e che ormai è sotto gli occhi di tutti. Giulia e Carlo stanno insieme da qualche mese, si sono avvicinati a distanza di poco tempo dalla fine della storia con Andrea Damante. E questo ha fatto chiacchierare parecchio. Ma oggi entrambi hanno altri partner e sorridono sui social. Cosa avrà organizzato Giulia? Auguri social, ma speciali, e non solo. Ha prima pubblicato una foto di Carlo insieme al suo cagnolino Tommaso Kowalski, di cui si prende cura insieme a Damante visto che lo hanno preso quando stavano insieme. Sopra questa foto Giulia ha fatto notare che Carlo è nato un anno, un mese e un giorno dopo di lei.

Lo ha definito il suo angelo e il suo amore: “Grata e fortunata per averti nella mia vita”, ha aggiunto. Poi ha pubblicato una serie di fotografie in bianco e nero molto belle in cui sorridono insieme. Giulia ha scritto delle bellissime parole al suo fidanzato: gli ha fatto sapere che lui la rende migliore, speciale. Un gigante che a volte ha dei comportamenti da bimbo che a lei piacciono, visto che gli ha chiesto di non smettere di farlo. Così come non deve smettere di darle fastidio come solo lui sa fare e di guardarla come la guarda, si legge su altre foto in cui ridono e scherzano insieme. E ancora lo ha chiamato la sua “grande scatolina della felicità” e non ha mancato di metterci un “love you”.

Ha postato poi altre fotografie, stavolta una sequenza di scatti mentre si avvicinano per darsi un bacio. Con un tramonto dietro di loro. E sopra lei ci ha scritto queste parole: “Splendi sempre forte, con me!”. Dopo tutte queste foto insieme al fidanzato Carlo Gussa, Giulia ha dovuto chiedere perdono pubblicamente! Pare infatti che a lui non piaccia molto mostrarsi sui social e Giulia lo ha detto spesso ai suoi fan. Oggi però ha deciso di fare un’eccezione e di postare tante foto, più di quante lui potesse immaginare forse. E infatti la De Lellis ha chiesto scusa per le tante foto in un’altra storia, specificando però che era un peccato non condividere tutta quella bellezza. “Non odiarmi”, ha scritto scherzando un po’.

In questa ultima storia si intravede anche una bella sorpresa di compleanno organizzata da Giulia De Lellis per il suo Carlo. Tanti palloncini argento e azzurri e un tavolo apparecchiato per una romantica cena. Per finire, una scritta col rossetto sullo specchio: “Buon compleanno, love you”.