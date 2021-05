Apnea d’Urso, Isola a pezzi, Chiabotto mamma: le 20 news della settimana

Il gossip non dorme mai…

Si mormora che tutte le rose che Elisabetta Gregoraci riceve siano spedite da un tal Francesco Z., assicuratore belloccio che in passato avrebbe a lungo corteggiato Barbara d’Urso. Capitolerà ‘Eli’?

La telenovela ‘Can Yaman e Diletta Leotta in love‘ prosegue: siamo alla puntata ‘Riappacificazione’. Restate sintonizzati, to be continued!

Andrea Iannone, dalla serie meglio soli che mal accompagnati. Il pilota, dopo l’ennesimo sussurro su una sua presunta liaison, ha ringhiato: “Sono single. Chiaro?”. Chiarissimo!

Salvini e Francesca Verdini sposi entro luglio, dice Dagospia…

Amori e addii

Bill Gates e la moglie Melinda hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 27 anni di unione. Auguri all’avvocato divorzista che li assisterà nella spartizione del patrimonio.

Intanto tiene banco il tema relativo alle cause che hanno portato all’addio. Si mormora che Melinda sia ossessionata dai rapporti che ha avuto Bill con Epstein, multimilionario suicidatosi in carcere dopo essere stato arrestato per traffico di minorenni.

Tina Cipollari si trasferisce a Torino. Ma perché se ne va a stare all’ombra della Mole? Parla Giorgio Manetti.

News, tv e dintorni

Divulgato il certificato di morte del Principe Filippo. Nessun colpo di scena per il dispiacere dei tabloid d’oltremanica: il referto recita semplicemente “vecchiaia”.

Si sussurra che a Barbara d’Urso, a partire dalla prossima stagione, Mediaset chiuderà definitivamente non solo ‘Live – Non è…, ma pure Domenica Live. Motivo? Gli ascolti, da un po’ di mesi, non sono entusiasmanti.

Sempre restando in tema Canale 5: L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi. Nelle scorse ore si è ritirato dal gioco pure Ubaldo Lanzo. “Purtroppo Ubaldo ha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia e sottoporsi a delle cure mediche”, ha fatto sapere Massimiliano Rosolino.

In casa Rai è tempo di bilanci, riflessioni, conferme e bocciature. Per quel che riguarda il pomeriggio della rete ammiraglia, tutti dovrebbero essere confermati. Alberto Matano, Antonella Clerici e Serena Bortone possono dormire sonni tranquilli.

A proposito di Viale Mazzini, sentite un po’ che dice Giletti: “Una parte dell’azienda lavora alla grande e un’altra parte è prona ai poteri politici. In una forma di vassallaggio che mi fa molta tristezza“. Amen!

Restando in tema Rai e polemiche: non solo critiche. Pippo Baudo è intervenuto per difendere la tv di stato e ne ha avute per Fedez: “Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Federico durante il suo discorso”.

Giorgia Meloni si emoziona da Silvia Toffanin e cascano lacrime a Verissimo. Anche la Lady di ferro della politica italiana si scioglie innanzi alla compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Elisa Isoardi pronta per atterrare in pianta stabile a Mediaset dopo l’esperienza all’Isola che l’ha fatta dimagrire di 10 kg.

Web e polemiche

Cristina Chiabotto è diventata mamma il 7 maggio 2019, ma lo ha comunicato due giorni dopo, in occasione della festa della mamma. Che tempismo!

A proposito di gravidanze: l’ex socio in affari di Chiara Ferragni nonché suo ex in amore, Riccardo Pozzoli, diventerà papà a breve. La moglie di Fedez non ha spedito alcun messaggio di auguri. Per forza, i due si sono lasciati in modo non tenero.

Rosalinda Cannavò, la ‘fu’ Adua Del Vesco, attaccata dagli haters dopo aver messo su qualche kg. “Io almeno un cervello ce l’ho”, ha tuonato. In effetti in alcune zone del web la materia grigia scarseggia.

Achille Lauro, che succede? Sfogo fiume per la star tutta trucco e costumi. Con chi ce l’ha di preciso il vulcanico cantante? Forse con Pio e Amedeo?

A proposito di Pio e Amedeo, ma quali scuse: il duo comico, subissato dalle critiche per il suo monologo tutto ‘scorrettezze’ e battutacce, ha rispedito ai vari mittenti le critiche.