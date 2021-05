Iannone furioso: il pilota perde le staffe, la verità sulla sua vita sentimentale

Momento alquanto movimentato per Andrea Iannone che dopo aver incassato la squalifica di quattro anni per doping – che gli è valsa uno stop forzato dalle corse motociclistiche – si è buttato a capofitto nel mondo degli affari, aprendo un locale super chic in quei di Lugano. Nelle scorse ore infatti il centauro di Vasto ha inaugurato il ‘Passion’, che ha sede in piazza Dante della città svizzera. Festeggiamenti e umore a mille, interrotto solo da un grattacapo: quello provocatogli dal gossip nostrano, che di recente gli ha affibbiato una nuova love story. Con chi? Con una Rodriguez. No, non si tratta stavolta di Belen – felice, contenta e in dolce attesa con Antonino Spinalbese (la coppia aspetta una bimba) – bensì di Carmen Victoria, che porta il medesimo cognome della modella argentina (nessun grado di parentela però, avendo Victoria origini venezuelane).

Ebbene? La relazione c’è oppure no? Assolutamente no, almeno secondo quanto riferito dal diretto interessato che con una Stories Instagram ha smentito categoricamente di essere fidanzato. “Tutto ha un limite, anche la fantasia… Basta con queste pseudo fidanzate del sottoscritto. Sono single, mi auguro ora che sia chiaro”, ha tuonato il pilota. Chiarissimo! Eppure con la bella Carmen Rodriguez, fino a pochi giorni fa, almeno sui social, era tutto un tripudio di baci, cuoricini e ‘Miss You’.

Andrea Iannone e il tormentato rapporto con il gossip: da Belen a Giulia De Lellis

Non è la prima volta che lo sportivo si ritrova braccato dalla cronaca rosa. Iniziò ad essere seguitissimo dal gossip quando imbastì la relazione con Belen. Da allora il suo nome ha fatto capolino sulle copertine dei magazine tantissime volte, anche quando la love story con l’argentina si è conclusa.

Chiacchieratissima è stata anche la liaison avuta con l’influencer nonché ex volto di UeD Giulia De Lellis, che ha condiviso qualche mese di passione con Andrea prima di rituffarsi nelle braccia di Andrea Damante. Ritorno in love che però ha avuto vita breve. Oggi l’ex corteggiatrice è felice assieme al rampollo di casa Beretta, Carlo mentre il deejay veronese si ‘consola’ con l’attrice Elisa Visari. Iannone invece è solo soletto, single. Tutto chiaro?