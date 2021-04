Belen, gli ex Iannone e Antinolfi ritrovano l’amore: con chi si sono fidanzati

Entrambi sono stati stregati da Belen Rodriguez, entrambi sono poi rimasti a bocca asciutta. Ora, però, i due, ossia Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, avrebbero ritrovato le trame d’amore. A spifferare i gossip è il magazine Chi, che rende noto che sia l’imprenditore campano sia il centauro di Vasto hanno imbastito delle love story. Il primo con un volto noto del web e della tv italiana, il secondo, giusto per rimanere in ‘tema Rodriguez’, con una modella sudamericana.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica Chicche di Gossip, informa che Antinolfi si sta rilassando al “caldo con Soleil Sorge”, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne (fu la scelta di Luca Onestini. Con il bolognese la storia finì in mondovisione al Grande Fratello Vip 2 tra mille veleni), mentre Iannone “ha perso la testa per una ragazza sudamericana che definisce la ‘mi persona favorita’”. L’identità della donna del pilota al momento resta top secret.

Dunque, gli ‘ex’ sono tutti felici e contenti: infatti a sorridere è anche Belen, che in questi giorni si trova alle Maldive con Antonino Spinalbese. I due sono in dolce attesa della loro prima figlia che si chiamerà Luna Marie (la Rodriguez è già mamma di Santiago, nato dal matrimonio condiviso e poi naufragato con Stefano De Martino). Nell’atollo incastonato nell’oceano Indiano stanno trascorrendo una vacanza da favola, al Baglioni Resort, struttura alberghiera extralusso a cinque stelle.

La coppia è sbarcata alle Maldive nelle scorse ore, documentando il tutto sui social. Il fatto ha scatenato anche diverse critiche sulle piattaforme web. Non pochi gli utenti del Bel Paese che hanno puntato il dito contro la modella argentina e il suo boy. Motivo? In tanti li hanno biasimati per la scelta di viaggiare in un periodo simile, segnato dalla pandemia e dalle restrizioni anti Covid.

Altra chicca riguardante la ‘luna di miele’ di Spinalbese e la Rodriguez: l’hotel in cui alloggiano, il magnifico Baglioni Resort, è il medesimo in cui si rifugiò Belen nell’ottobre 2019. All’epoca la fuga d’amore fu con Stefano De Martino. Di lì a qualche mese, dopo il primo lockdown, il matrimonio naufragò.