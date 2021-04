Belen e Antonino alle Maldive: critiche e chicche (quanto costa il resort)

Vacanza da sogno per la modella e il suo boy: in Italia, però, piovono critiche

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno fatto i bagagli e sono volati alle Maldive, per rendere ancor più zuccherosa la dolce attesa di Luna Marie, la figlia che la modella argentina porta in grembo. La coppia da qualche ora si sta rilassando nell’arcipelago da sogno incastonato nell’oceano Indiano. Da sogno anche il resort in cui alloggia: un cinque stelle extra-lusso, il Baglioni.

E a proposito dell’hotel da Le mille e una notte, ai fan più strenui della showgirl, non sarà sfuggito un particolare: al Baglioni, che per trascorrervi del tempo bisogna sganciare la modica cifra di almeno 1000 euro a notte, la Rodriguez aveva già fatto sosta. Correva l’anno 2019, più precisamente ottobre, quando vi si rifugiò con Stefano De Martino. Evidentemente apprezzò le qualità del resort, visto che ora ci è tornata con Antonino…

Oltre a ciò, il viaggio di ‘Belencita’ e del suo amatissimo boy sta facendo parecchio rumore sui social: a non mancare sono state le critiche nei confronti della coppia. Diversi infatti gli utenti che hanno reputato non azzeccata la fuga d’amore: motivo? Secondo alcuni, vista la pandemia in corso e le relative restrizioni imposte su tutto il territorio nazionale, sarebbe stato per lo meno auspicabile rimandare il viaggio a un momento più tranquillo dal punto di vista sanitario. Sono i social bellezza! Da sottolineare che la showgirl sudamericana e l’hair stylist non hanno violato alcuna regola. La discussione, tra followers, è tutta sul piano etico-morale.

Al di là del can can mediatico, ‘Belu’ appare in forma smagliante, con il pancione bello in vista e con Spinalbese più premuroso che mai. Il periodo del parto si avvicina: la modella è al sesto mese di gravidanza.

Belen e Antonino alle Maldive nel resort che tanto piace ai vip italiani

Il Baglioni Resort Maldive è una chicca quotatissima tra i vip italiani. In passato, sono transitati nell’hotel extra lusso, oltre ai già citati Belen e De Martino, anche Francesco Totti e Ilary Blasi, Pierfrancesco Favino, Icardi e Wanda Nara, Linus.