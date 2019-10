Belen e Stefano volano alle Maldive nel resort extralusso: quanto costa

Belen e Stefano, fuga tropicale. Lei: “Mio gigante”. Ecco dove si trovano e quanto costa a notte il resort in cui alloggiano

L’ottobre nel BelPaese si sta portando via gli ultimi scampoli d’estate. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anime tempestose e amanti delle misteriosità che si porta con sé il mare, hanno dunque deciso di non arrendersi subito al grigiore milanese. Così, nelle scorse ore sono salpati: destinazione tropici, più precisamente Maldive. E sono già pure atterrati. Infatti poco fa sono apparsi sui social, immersi in un paesaggio da favola. Su Instagram sia il danzatore sia Belencita hanno pubblicato sia dei post in bacheca sia delle Stories. Non sono nemmeno mancate dolcezze di lei. “Il mio gigante”, ha sussurrato in una clip, ritraendo De Martino a passeggio sulla spiaggia…

La vacanza da sogno della Rodriguez e De Martino

Ma dove alloggia la coppia? Per la fuga romantica ai tropici Stefano e Belen pare che non abbiano proprio voluto farsi mancare nulla. La scelta è ricaduta sul Baglioni Resort Maldive, una struttura a 5 stelle lusso il cui costo per singola notte si aggir, minimo, attorno ai 1000 euro. Dagli scatti social finora divulgati dalla coppia non si è ancora intravisto il loro figlio Santiago. Chissà se lo hanno soltanto tenuto ‘nascosto’ finora oppure, come è più probabile, il piccolo è rimasto in Italia, ‘concedendo’ ai genitori una romantica vacanza d’amore in solitaria.

Stefano e Belen, ma la tv?

Altra domanda che alcuni fan si stanno ponendo è la seguente: e con la Tv? Come fanno? Stefano al momento è impegnato su Rai 2 con la trasmissione Stasera Tutto è Possibile. Il programma, essendo registrato, è quasi sicuro che abbia già ‘messo in cascina’ le ultime puntate, lasciando a ‘piede libero’ De Martino. Stesso discorso per la Rodriguez, che stasera 19 ottobre tornerà in tv con Tu Si Que Vales. Ma anche in questo caso si tratta di uno show registrato. Insomma, i due non hanno trascurato il lavoro. Dalla serie: prima il dovere, poi il piacere. Meglio ancora se è alle Maldive!