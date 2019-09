Tu si que vales, quando inizia? Data e curiosità nuova stagione

Data Tu si quel vales 2019: quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione?

Tu si que vales è stato inserito nei palinsesti autunnali di Mediaset: questo significa che non lo vedremo prima della fine di settembre. Un’altra stagione è quasi pronta e potremmo rivedere presto Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez, confermati anche quest’anno come i conduttori del programma. Si erano fatte mille congetture sulla Rodriguez: si era diffusa la voce che non avrebbe partecipato alla nuova edizione di Tu si que vales, che avrebbe lasciato alcuni impegni lavorativi a seguito della gravidanza, ma la verità è che anche in questo 2019 Belen sarà alla guida di una delle trasmissioni di punta di Canale 5.

Curiosità conduttori e giudici Tu si que vales 2019

Per il momento non si conosce la data ufficiale di Tu si que vales. Sappiamo con certezza che la prima puntata (dove non sarà presente Belen) andrà in onda o verso la fine di settembre o agli inizi di ottobre. Sempre nel sabato sera di Canale 5. Confermati come giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari; colei che rappresenterà il “popolo” non sarà né Iva Zanicchi né Maria Venier (che ha detto qualcosa in più sul possibile ritorno), bensì la simpaticissima Sabrina Ferilli, spalla della De Filippi ad Amici durante degli sketch a dir poco esilaranti.

Casting Tu si que vales e messaggio sulla nuova data

La pagina Facebook di Tu si que vales ha fatto sapere che vedremo molto presto i nuovi concorrenti dell’edizione 2019: “Manca sempre meno alla nuova edizione di #TuSiQueVales e tu sei pronto a metterti in gioco e a dimostrare tutto il tuo talento? Iscriviti subito ai casting”. Troverete tutte le informazioni per fare un provino sul sito WittyTv.it.