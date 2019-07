Tu si que vales prima puntata senza Belen: la gravidanza non c’entra

Perché Belen Rodriguez non c’è alla prima puntata di Tu si que vales 2019

Dopo il grande successo dello scorso anno Tu si que vales tornerà in onda su Canale 5 a settembre. Ma alla prima puntata della nuova edizione ci sarà un’assenza importante: quella di Belen Rodriguez. La conduttrice, confermata insieme agli sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, si è sentita male poche ore prima di entrare in scena. La produzione ha così deciso di registrare lo stesso la puntata senza la moglie di Stefano De Martino. Il giorno dopo l’argentina, come racconta il settimanale Chi, si è presentata in studio con regolare certificato medico e pronta a riprendere il suo lavoro. La soubrette ha smentito una seconda gravidanza, un pettegolezzo che ormai gira da tempo, più precisamente da quando Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme. Probabile, dunque, che si sia trattato di un malore passeggero.

Il settimanale Chi e il gossip sulla prima puntata di Tu si que vales

“Belen Rodriguez ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata, che è stata registrata regolarmente senza di lei. L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena, smentendo chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza. In compenso, durante la registrazione, c’è stato lo strepitoso esordio di Sabrina Ferilli nei panni di giudice popolare”, racconta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 31 luglio.

Sabrina Ferilli è la nuova giurata di Tu si que vales 2019

La novità di Tu si que vales è infatti l’ingresso di Sabrina Ferilli, che ricopre il ruolo di giudice popolare. Posto precedentemente occupato da Mara Venier e Iva Zanicchi.