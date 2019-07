Sabrina Ferilli a Tu si que vales: il nuovo ruolo dell’attrice

Tu si que vales anticipazioni: Sabrina Ferilli voluta da Maria De Filippi nel programma?

Sabrina Ferilli sarà la nuova giurata di Tu si que vales? Potrebbe essere l’attrice de L’amore strappato, quest’anno, a rappresentare il pubblico. Prima di lei Mara Venier (che è ritornata da mamma Rai) e Iva Zanicchi, la quale avrebbe rinunciato alla possibilità di ritornare nel famoso programma di Canale 5. Non sarebbe impossibile vedere la Ferilli in uno show di questo tipo: la simpatia non le manca, la battuta pronta nemmeno e riuscirebbe senza dubbio a divertire tutti e a regalare del sano trash ai telespettatori. Lei e Maria De Filippi ci hanno dato larga dimostrazione che, insieme, sono a dir poco esilaranti: avrete sicuramente ben in mente i siparietti fatti durante il Serale di Amici!

Tu si que vales giurati e conduttori

Dopo le voci sulla possibilità di vedere Diana Del Bufalo nei panni di “giurata popolare”, adesso ce ne sono altre su Sabrina Ferilli, che dovrebbe ricoprire proprio questo ruolo. Inoltre, durante la conferenza stampa Mediaset riportata da Tvblog.it, Pier Sivlio Berlusconi ha aggiunto che la giura potrebbe non cambiare quest’anno: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono confermatissimi mentre Teo Mammucari è ancora in trattativa. Altra notizia che sembra ormai certa è quella secondo cui non ci sarà più Belen Rodriguez come conduttrice.

Sabrina Ferilli e Maria De Fillippi: una nuova collaborazione in cantiere

Queste sono le ultime notizie su Tu si que vales. Non ci resta che sapere se Sabrina Ferilli sarà davvero la giurata della trasmissione, chi sarà il prossimo conduttore (forse Diana Del Bufalo) e se Mammucari accetterà di partecipare ancora. Potremmo inoltre assistere a una rotazione dei giurati popolari: in origine il programma era stato pensato in questo modo, ma Mara Venier aveva conquistato tutti e si era deciso così di assegnarle per intere stagioni quel ruolo.