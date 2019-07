Diana Del Bufalo a Tu si que vales: gossip e ultime news

Diana Del Bufalo nuova giurata di Tu si que vales 2019?

Diana Del Bufalo pronta a tornare a Mediaset. Dopo le fiction in Rai e la conduzione di Un’estate fa su Rai Due insieme a Pupo, l’artista è in lizza per prendere parte alla nuova edizione di Tu si que vales. Come fa sapere Tv Blog, le registrazioni del programma – che come sempre andrà in onda a settembre – inizieranno tra qualche giorno ed è certa l’assenza di Iva Zanicchi. Dopo un solo anno in qualità di giurata del popolo – ruolo ricoperto in precedenza da Mara Venier – l’aquila di Ligonchio non fa più parte dello show. I motivi non sono chiari ma pare che Diana sia in pole position per ricoprire proprio la poltrona che fino a qualche mese fa era della Zanicchi. Ma la Del Bufalo non sarebbe l’unica candidata: si parla pure di una persona molto vicina a Maria De Filippi, la cui identità è al momento top secret.

Le ultime news sulla nuova edizione di Tu si que vales

In attesa di capire chi effettivamente prenderà il posto di Iva Zanicchi, sembra che nulla cambierà nel cast di Tu si que vales 2019. Sono stati confermati i tre conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre restano in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari. Diana Del Bufalo entrerà presto nel cast?

Diana Del Bufalo probabile conduttrice di Amici Vip

Questo è un periodo molto importante per la carriera di Diana Del Bufalo. Oltre al ruolo in Tu si que vales, la 29enne è in lizza anche per condurre la prima edizione di Amici Vip. Si parla inoltre di un probabile ritorno di Diana nella prossima stagione di Che Dio ci Aiuti, accanto ad Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.