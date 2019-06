Amici Vip senza Maria De Filippi: ecco chi sarà il probabile conduttore

Chi condurrà Amici Vip su Canale 5: i nomi dei probabili conduttori

Dopo il successo di Temptation Island Vip, Maria De Filippi ha deciso di produrre anche la versione Vip di Amici. Un’idea che è piaciuta parecchio a Mediaset che per lasciare spazio al nuovo format ha mandato in soffitta il revival di Music Farm, previsto inizialmente per l’inizio del 2020. Stando alle indiscrezioni, Amici Vip andrà in onda parallelamente all’edizione normale del programma ma non sarà condotto da Maria. La moglie di Maurizio Costanzo vuole affidare questo impegno ad un’altra conduttrice o, perché no, conduttore. E nelle ultime settimane sono già spuntati i nomi dei papabili presentatori.

Da Bisciglia a Diana Del Bufalo passando per Ilary Blasi

Il settimanale Gente ha parlato di Filippo Bisciglia, che potrebbe anche approdare al timone di Temptation Island Vip, mentre SuperguidaTV ha fatto il nome di Diana Del Bufalo, la cui carriera è stata lanciata da Amici proprio qualche anno fa. Non è da escludere, poi, Ilary Blasi che dopo tre anni di successo ha lasciato il Grande Fratello Vip per inseguire nuove sfide professionali. La moglie di Francesco Totti è stata già ingaggiata per Giochi senza Frontiere ma è probabile pure un’incursione nello show di Maria De Filippi.

Come funzionerà Amici Vip e chi saranno i concorrenti

Amici Vip funzionerà come le prime edizioni di Amici, quelle dove i concorrenti dovevano saper far tutto. Chi prenderà parte al programma, però, non dovrà essere celebre per la materia di studio. Tra i nomi dei probabili protagonisti si parla di un coinvolgimento di Gianni Sperti e Giovanni Ciacci.