Amici Vip cast, tra i concorrenti anche Gianni Sperti? Le ultime indiscrezioni

Concorrenti Amici Vip, nel cast anche Gianni Sperti?

Non si hanno ancora molte informazioni sulla prima edizione di Amici Vip se non che potrebbe essere collocato tra settembre e novembre della prossima stagione televisiva, ed è per questo che non possiamo evitare di riportarvi qualsiasi voce o pettegolezzo, chiaramente fondati, sul nuovo talent show. Le indiscrezioni di oggi hanno come protagonista un volto notissimo di Canale 5 che sarebbe perfetto per quest’esperienza televisiva: facciamo riferimento a un ex primo ballerino di Mediaset ora opinionista a Uomini e Donne, cioè al tanto amato quanto criticato Gianni Sperti che, intervistato da Francesco Canino di Panorama, ha parlato della sua eventuale partecipazione ad Amici Vip. Veniamo subito al dunque.

La storia di Gianni Sperti perfetta per Amici Vip

Gianni ha raccontato anzitutto che Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di esprimersi diventando opinionista in un momento molto difficile della sua vita: “Pensavo di non contare nulla e di essere inferiore agli altri – queste le sue parole –, lei mi ha dato la possibilità di esprimermi”; non per niente il rapporto di Gianni e Maria si è molto rafforzato nel corso degli anni: “C’è stima e affetto reciproco – ha detto Gianni a Francesco Canino –. Ho molta stima di lei e mi basta un suo sguardo per capire le cose. Penso che sia una psicologa mancata”. Nel corso dell’intervista Gianni oltre a parlare delle voci sulla sua presunta omosessualità e di un gran rifiuto ha ricordato anche i tempi in cui ha ballato per Maurizio Costanzo: “Sono stati anni indimenticabili. Maurizio avrebbe potuto cavalcare l’onda del gossip durante la mia separazione (da Paola Barale, ndr) invece non toccò mai l’argomento”. Perché citare queste dichiarazioni in un articolo che dovrebbe parlare di Gianni Sperti ad Amici Vip? C’è un motivo ben preciso.

Amici Vip cast, Gianni Sperti accetterebbe: “Canticchio pure”

Stando alle prime voci sul programma Amici Vip dovrebbe essere un talent show che andrà a indagare anche sulla vita dei concorrenti che quindi dovrebbero essere persone in grado di raccontarsi, che hanno qualcosa da dire e un passato che possa attirare l’attenzione del pubblico: tutti elementi che dovrebbero senz’altro spingere gli autori a considerare Gianni come concorrente, soprattutto se si prende in considerazione la sua personalità. Lui stesso sarebbe molto propenso a parteciparvi. “Si parla di Amici Vip nella prossima stagione – queste le parole di Francesco Canino –: ti hanno chiamato per un provino?”. “No – ha risposto Gianni –, ma se fosse… oltre a ballare canticchio pure”. Che sia proprio lui uno dei primi concorrenti di Amici Vip? Ve lo faremo sapere non appena ne verremo a conoscenza!