Gianni Sperti gay? L’opinionista si racconta e svela un gran rifiuto

Uomini e Donne, Gianni Sperti gay? L’ex ballerino si racconta

L’ultima intervista a Gianni Sperti di Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne e senz’altro tra i personaggi più noti del piccolo schermo; ecco perché abbiamo voluto riproporvene uno stralcio che riguarda soprattutto la sua vita privata e alcuni aspetti della sua carriera. A cosa facciamo riferimento esattamente? No, non alla storia con Paola Barale, il divorzio dalla quale è stato chiacchieratissimo nell’ormai lontano 2002, ma alle voci sul suo orientamento sessuale, alle proposte social molto spinte di alcuni suoi follower, e in merito al lavoro a un suo sogno naufragato per via di una scelta di vita ben precisa. Veniamo subito al dunque.

Gianni Sperti omosessuale? “Gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”

Gianni si è detto molto sorpreso delle voci sulla sua presunta omosessualità ma ha spiegato che per lui non si tratta di un’offesa, al massimo di un complimento, e che “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”; con molta classe – bisogna riconoscerglielo – Gianni è tornato insomma nuovamente sull’argomento senza cercare di mettere a tacere in modo spasmodico pettegolezzi e voci di ogni tipo. E dev’essere stato piuttosto difficile per lui parlarne, visto che lo abbiamo conosciuto come un tipo molto riservato: “La gente – ha spiegato Sperti a Francesco Canino di Panorama – è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso”.

Gianni Sperti corteggiatissimo: “Modi parecchio h…d”

Single ma corteggiatissimo. “Via social – gli ha chiesto Canino a un certo punto dell’intervista – ti corteggiano più gli uomini o le donne?”. “In egual modo e misura – questa la risposta dell’opinionista di Uomini e Donne – e spesso in maniera parecchio h…d”. Cose che succedono un po’ a tutti ormai con i social network, sia alle persone comuni sia ai personaggi più noti. A prescindere da questo comunque è evidente che nonostante il tempo e nonostante il suo ruolo non proprio simpaticissimo a Uomini e Donne, quello del “paladino della giustizia”, come lui si è definito nell’intervista di Panorama, Gianni faccia ancora colpo su moltissima gente. E pensare che tempo fa Sperti fece colpo anche su qualcuno di davvero importante.

Il gran “no” di Gianni Sperti: “Rifiutai la tournée mondiale di Geri Halliwell”

“C’è un no di cui ti penti?”, gli è stato chiesto durante l’intervista. Ebbene, preparatevi, Gianni ha rifiutato lei, che all’epoca era un idolo per molti e conquistò le masse con la sua arte e il suo stile; di chi parliamo? Lo capirete dalla risposta di Gianni: “Rifiutai la tournée mondiale di Geri Halliwell. All’epoca bramavo per farlo, ma misi l’amore al primo posto”. Come sarebbe stata la vita di Gianni se non avesse rifiutato? Chissà! Di certo ha avuto successo anche qui, e comunque – citiamo il fisico e matematico Blaise Pascal – “il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”.