Temptation Island Vip: news sulla nuova conduttrice

Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il programma prodotto da Maria De Filippi è orfano di Simona Ventura che, dopo il successo della prima stagione, ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Nonostante l’assenza di Super Simo il programma tornerà regolarmente in onda il prossimo autunno, tra settembre e ottobre. Non solo: le puntate raddoppieranno passando da quattro a otto. Nell’ultimo periodo sembrava certa la presenza di Ilary Blasi alla conduzione del reality show ma nell’ultimo periodo sono scese le quotazioni della moglie di Francesco Totti. Come fa sapere Dagospia, la spigliata romana dovrebbe condurre solo Giochi senza frontiere nella prossima stagione televisiva. Niente Grande Fratello Vip: dopo tre anni, la Blasi ha scelto di non proseguire su quella strada.

Filippo Bisciglia in pole position per Temptation Island Vip

Fuori dai giochi Ilary Blasi – ma pure Alessia Marcuzzi che tornerà all’Isola dei Famosi – chi condurrà Temptation Island Vip? Secondo Vero e Gente Maria De Filippi starebbe pensando a Filippo Bisciglia, già conduttore da sei anni dell’edizione nip del format. Bisciglia conosce bene le dinamiche di Temptation Island, ormai il suo nome è automaticamente associato a quello della trasmissione. Senza contare che Filippo piace molto al pubblico, stanco – a dir la verità – di vederlo solo una volta all’anno in tv. Al di là della partecipazione a Tale e Quale Show, infatti, la presenza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sul piccolo schermo è davvero riduttiva.

Temptation Island Vip: le probabili coppie in gara

In attesa di scoprire chi prenderà le redini di Temptation Island Vip, sono già usciti i nomi delle probabili coppie del cast. Per la seconda edizione si parla di: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, Manila Gorio e Chando Erik Luna, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo.