Che Dio ci aiuti 6, torna Monica? Diana Del Bufalo riaccende le speranze dei fan

Che Dio ci aiuti, le ultimissime anticipazioni sulla nuova stagione

Sono giorni intensi per i fan di Che Dio ci aiuti: le anticipazioni sulla nuova stagione stanno giungendo tutte insieme direttamente dal cast della fiction. Le ultime arrivano da un’intervista di Diana Del Bufalo in cui a sorpresa è tornata a parlare di Che Dio ci aiuti. Nella fiction Diana ha interpretato il ruolo di Monica, nella quarta stagione, ma già nella stagione successiva non è stata confermata. La sua esclusione dal cast, a dire il vero, non è stata accolta benissimo dai fan. Il personaggio di Monica piaceva e piace molto al pubblico, molti si aspettavano di vedere come sarebbe cresciuto il rapporto con Nico, che invece abbiamo ritrovato solo in convento e senza la sua dolce metà. Ma potrebbe tornare e allora sì che ne vedremo delle belle!

Monica torna in Che Dio ci aiuti 6? Le parole di Diana Del Bufalo

Su Bubino Blog, l’attrice ha parlato dei suoi progetti futuri e ha detto: “Non escludo un mio possibile ritorno a Che Dio ci aiuti”. Dopo queste parole ha annunciato anche che condurrà un programma in autunno sulle reti Mediaset, ma ciò che ci preme sapere qui e ora è se Monica tornerà in Che Dio ci aiuti 6. Sarebbe davvero una bella sorpresa, ma cosa succederebbe a quel punto nella trama? Nella prima puntata della quinta stagione abbiamo scoperto che Monica ha lasciato Nico per tornare insieme al marito. L’avvocato ha sofferto molto per la fine del loro amore e per questo era intenzionato a lasciare Fabriano per iniziare una nuova vita a Milano. Sappiamo bene che alla fine non è partito più, ma sappiamo anche che per lui è arrivato un nuovo amore, Ginevra!

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: Monica e Nico tornano insieme?

Con il ritorno di Monica in Che Dio ci aiuti cosa ne sarà di Nico e Ginevra? Gli autori potrebbero studiare una trama concentrata sul triangolo amoroso, piuttosto che pensare di far partire Ginevra. Per scoprire se ci sarà o meno il ritorno di Diana Del Bufalo nel cast e cosa succederà con l’eventuale ritorno di Monica dovremo aspettare ancora un po’. O più di un po’. Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 degli ultimi giorni infatti hanno rivelato che la fiction potrebbe tardare a tornare…