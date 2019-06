Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni, Elena Sofia Ricci gela i fan: “Non so quando tornerà”

Che Dio ci aiuti, le anticipazioni sulla nuova stagione: i fan preoccupati

Quando andrà in onda Che Dio ci aiuti 6? Le anticipazioni sulla fiction non promettono nulla di buono. Suor Angela potrebbe tornare più tardi del previsto. Siamo abituati a vedere in onda la fiction ogni due anni, ma stavolta potrebbe passare più tempo. A rivelarlo è stata proprio Elena Sofia Ricci, senza però spiegare il motivo di questo possibile ritardo. Forse gli autori vogliono pensare a un copione in grado di sconvolgere ancora di più il pubblico? L’ultima stagione in onda, infatti, ha nascosto non pochi colpi di scena. La morte di Guido e Davide rimarrà una delle decisioni più inaccettabili da parte dei fan, ma anche far diventare Azzurra suora potrebbe non rivelarsi una mossa vincente. O forse sì? Tutto sta nel modo in cui avverranno le cose. Riformare una famiglia con Athos e Emma forse era un finale troppo scontato per una fiction come Che Dio ci aiuti.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, parla Elena Sofia Ricci: “Il pubblico dovrà aspettare”

Mandare in onda la sesta stagione più tardi del solito potrebbe nascondere altri motivi, però. Come per esempio degli impegni da parte degli attori del cast, oppure un modo per non rischiare di annoiare il pubblico. Anche se questo ci sembra improbabile: il pubblico di Don Matteo non si è di certo stancato delle avventure del prete di Spoleto! Ma veniamo alle ultime anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6. Intervistata dal settimanale Vero, l’attrice che interpreta suor Angela ha rivelato: “Per le nuove puntate di Che Dio ci aiuti, il pubblico questa volta dovrà un po’ aspettare. Non so quando la fiction tornerà su Raiuno, ma un po’ di suspance, in questi casi, non guasta mai…”.

Che Dio ci aiuti 6 ci sarà, parola di suor Angela: “Tornerà sicuramente in onda!”

Nonostante il possibile ritardo, Che Dio ci aiuti 6 ci sarà al cento per cento: “A ogni modo non riesco mai a dividermi da Suor Angela, quindi si tornerà sicuramente in onda!”. Ci sarà più tempo a disposizione per fare ipotesi sulla trama della nuova stagione. Azzurra diventerà davvero suora in Che Dio ci aiuti 6? Ginevra e Nico staranno ancora insieme? E cosa dire invece di Gabriele e Valentina, troveranno un po’ di pace? Appuntamento alle prossime anticipazioni!