Belen pronta a lasciare Tu si que vales: l’ultimo gossip

Belen Rodriguez news e gossip: addio a Tu si que vales?

Belen Rodriguez è a un passo dal lasciare Mediaset. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 giugno. A quanto pare si starebbe consolidando sempre più la posizione dell’argentina in Rai, tanto da spingerla a lasciare Canale 5 e Italia Uno, dove nell’ultima stagione televisiva ha condotto Tu si que vales e Colorado. Belen è stata chiamata da Carlo Freccero, il direttore di Rai Due, per condurre in coppia col marito Stefano De Martino due appuntamenti estivi: il Festival di Castrocaro e il Festival della Taranta. Non solo: a quanto pare Belen e Stefano, che hanno entrambi lo stesso agente, il famoso Lucio Presta, sono in pole position per presentare il Dopofestival nel 2020.

L’indiscrezione del settimanale Chi su Belen Rodriguez

“Il manager di Belen e Stefano ha in mente progetti per entrambi che non si fermano a Raidue. Belen e Stefano potrebbero ritrovarsi alla guida del Dopofestival. Il manager non conferma, sorride, ma nemmeno smentisce la notizia. Un piano perfetto per lanciare come volti Rai sia la Rodriguez sia De Martino, ieri coppia del gossip, ora protagonisti di punta delle rete di Stato”, si legge sul settimanale Chi. E poi ancora: “Ma c’è un ma. Belen, a metà luglio, dovrebbe iniziare le riprese di Tu si que vales. Se la presenza della showgirl dovesse consolidarsi in Rai, è ipotizzabile che non farebbe più parte del team e del programma di Canale 5″.

Belen e Stefano De Martino vogliono un altro figlio

Non solo: Belen Rodriguez vuole allargare la famiglia e proprio per dare un fratellino o una sorellina a Santiago potrebbe rallentare per qualche mese col lavoro. Secondo qualcuno la sudamericana sarebbe già incinta di una bambina ma per il momento non sono arrivate conferme ufficiali. Ma neppure smentite: segno che Stefano e Belen, in questi giorni in vacanza a Ibiza, vogliono davvero avere un altro bambino.