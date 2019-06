Belen è incinta di Stefano? Rivelato il sesso del secondo figlio: il gossip

Belen Rodriguez incinta, lei e Stefano De Martino aspettano il secondo figlio?

Il gossip del giorno è servito: Belen Rodriguez è di nuovo incinta? Lei e Stefano De Martino dopo essersi ricongiunti sarebbero in attesa del secondo figlio! Non è la prima gravidanza che viene attribuita alla showgirl, anzi più volte è stato detto che Belen è incinta nel mondo della cronaca rosa. Che il padre fosse sempre Stefano oppure l’ex fidanzato Iannone. Ma stavolta potrebbe essere vero: perché? È semplice: Belen e Stefano sono tornati insieme dopo una separazione durata pochi anni. Hanno già un figlio, Santiago, per cui ritrovandosi potrebbe essere forte il desiderio di allargare la famiglia. Non ci sarebbe da aspettare di conoscersi e scoprire se si va d’accordo: Belen e Stefano sanno già tutto l’uno dell’altra. Ma se davvero Belen fosse incinta, sarebbe in arrivo un fratellino o una sorellina per Santiago?

Belen incinta del secondo figlio, in arrivo un maschio o una femmina?

A rivelare se Belen è incinta di un maschio o una femmina è stato il settimanale Spy! Ma prima di tutto, la rivista ha aggiunto altri dettagli sulla gravidanza della Rodriguez. Ecco cosa si legge sul settimanale: “Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta”. Belen sarebbe incinta di tre mesi: “I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”.

Belen e Stefano di nuovo genitori, l’ultimo gossip sulla coppia

Dunque fra sei mesi, se ciò che è stato riportato corrispondesse a verità, potremmo conoscere la figlia di Belen e Stefano! In tal caso, ma varrebbe comunque per il futuro, siamo certi che Santiago sarebbe un fratello maggiore perfetto. Rimaniamo in attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Non ci sarebbe da sorprendersi, comunque, nel caso in cui la coppia dovesse pubblicare direttamente foto con il pancione di Belen incinta per la seconda volta. D’altronde, quando sono tornati insieme, non hanno fatto nessun annuncio pubblico (ma lo confermava chi per loro in televisione!).