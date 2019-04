Belen e Stefano sono tornati insieme, è ufficiale: Jeremias conferma tutto

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, ormai non ci sono più dubbi

Belen e Stefano sono tornati insieme, adesso è davvero ufficiale! Dopo foto di baci apparse sui giornali, le fedi che sono ricomparse sulle loro mani e gli avvistamenti insieme, mancava forse solo l’ultima conferma. Ed è arrivata dallo studio di Verissimo! È stata Silvia Toffanin a creare l’ultimo scoop su Belen e Stefano, approfittando della presenza di Jeremias Rodriguez in studio. Il fratello di Belen sarà ospite nella puntata di domani, che è stata registrata in queste ore però. Dopo l’intervista sull’esperienza all’Isola dei famosi e sulla storia nata con Soleil Sorgè, la Toffanin ha chiesto a Jeremias conferma del riavvicinamento tra Stefano e Belen. Anche se, alla luce delle ultime notizie, forse una conferma è ormai superflua.

Belen e Stefano di nuovo insieme, arriva la conferma: “Una bellissima notizia”

Ma veniamo a cosa ha dichiarato Jeremias e quindi alle news su Belen e Stefano del giorno! Jeremias infatti ha confermato tutto: “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”. Come reagirà Belen a questo scoop realizzato da suo fratello? Sarà d’accordo oppure sarà arrivato un piccolo rimprovero? Probabilmente no, anche perché ormai era chiaro che Belen e Stefano stanno di nuovo insieme.

Belen e Stefano stanno di nuovo insieme, le ultime notizie

Adesso che il ritorno di fiamma è ufficiale, Belen e Stefano non avranno più motivo di nascondersi. E De Martino non dovrà più sudare per le battutine a Made in Sud. Tuttavia, anche se sono state le parole di Jeremias a confermare che sono tornati insieme, anche i diretti interessati non hanno negato quando hanno preso il tapiro. Non resta che aspettare le nuove foto di Belen e Stefano su Instagram adesso che sono tornati insieme!