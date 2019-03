Stefano De Martino, ancora frecciatine su Belen a Made in Sud: “Sto sudando”

Made in Sud, continuano le frecciatine a Stefano De Martino su Belen

Terza puntata di Made in Sud, terzo appuntamento con le frecciatine a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Chi potrebbe essere mai l’artefice di queste frecciatine? Ormai lo saprete a memoria: Peppe Iodice! Il comico pare aver deciso di punzecchiare in ogni puntata Stefano e Belen. Alla fine, potrebbe fare davvero da Cupido e riunire i due ex! Che tanto ex oggi non sembrano più. Probabilmente è per questo che Iodice scherza su loro due, o meglio che gli avranno consentito di farlo. Perché è ovvio che Stefano sia d’accordo con queste frecciatine su Belen. Anche perché fanno le prove prima della puntata, per cui sa a cosa sta andando incontro.

Stefano De Martino stanco delle battute su Belen a Made in Sud? “Basta”

Tuttavia, Peppe Iodice è in grado di parlare in ogni puntata del gossip della settimana. Stefano e Belen vengono visti spesso insieme ultimamente, infatti. Per questo motivo, il comico ha chiesto se dopo aver trascorso la serata insieme tornano ognuno a casa propria. Stefano ha risposto con un secco “Sì”. Lo sketch è iniziato con questa divertente battuta di Iodice a De Martino: “Tu mo sei presentatore? E presentami Belen!”. Successivamente ha chiesto, se il ritorno di fiamma c’è stato o meno. Stavolta, Stefano ha risposto così: “Basta con questa storia, basta. Sto sudando”. Non è rimasto spiazzato dalla reazione del pubblico come la prima volta, ma non pensiamo fosse serio nel dire “basta”, insomma. È stato comunque un momento molto simpatico e divertente.

Stefano e Belen, a Made in Sud continua il gossip

Pensate, per esempio, che il comico ha pensato al tatuaggio di Belen della farfallina, l’ha unita alla forma fisica scolpita di Stefano, che quindi ha la tartaruga, e ha detto: “Non vi doveva sposare un prete, vi doveva sposare un veterinario”. Le risate del pubblico non sono mancate! Ma l’attenzione dei presenti in platea è stata altissima soprattutto quando Iodice ha pronunciato queste parole: “Ho saputo che hai un’altra storia. Portiamo rispetto a questa storia”. Sembrava davvero un gossip su una nuova fiamma di Stefano, e invece faceva tutto parte dello sketch. Nessun nuovo gossip, a differenza della settimana scorsa: stavolta si riferiva a una foto di Stefano insieme a Ornella Vanoni.