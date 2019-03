Made in Sud, De Martino spiazzato per domanda su Belen (che scrive su Instagram)

Stefano De Martino a Made in Sud, la domanda su Belen che tutti aspettavano

Stefano De Martino ha debuttato come conduttore di Made in Sud stasera. Nella prima ora di puntata non sono mancate delle frecciatine su Belen Rodriguez, ovviamente. Tutto come previsto, insomma. Soprattutto perché ultimamente si parla tanto di ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. I due si sono anche apparsi insieme in televisione venerdì scorso a Sanremo Young: tutto sembra confermare che fra loro sia tornato il sereno. Ci sarà un’incursione di Belen anche a Made in Sud? Magari sì, o magari lascerà completamente la scena a Stefano. Seguendolo da lontano. Intanto, nella prima puntata del programma comico è arrivata la domanda che tutti stavano aspettando!

Made in Sud, Stefano De Martino spiazzato dalla reazione del pubblico su Belen

No, non parliamo di ciò che ha domandato il comico Mariano Bruno, che nei panni di Roberto Bollicine ha chiesto a Stefano di passargli il numero di telefono dell’ex moglie. Ci riferiamo piuttosto a ciò che è accaduto durante la performance di Peppe Iodice. Nel suo sketch, infatti, Iodice è stato abbastanza diretto e ha chiesto a Stefano: “Hai fatto pace o non hai fatto pace con Belen?”. L’applauso e il vocìo del pubblico si è fatto sentire, eccome se si è fatto sentire! A quella domanda è seguito un fragoroso applauso dei presenti, segno del fatto che un po’ di gossip non avrebbe guastato. Stefano, però, non li ha accontentati: “Alla gente non interessano queste cose, sono qua per lo spettacolo”, questo ha risposto il conduttore. Lo sketch è proseguito parlando della bellezza di Belen e del fatto che Stefano non troverebbe una moglie più bella. Non bisogna dimenticare insomma che si tratta di un programma comico.

Stefano De Martino conduce Made in Sud: il messaggio di Belen Rodriguez

Ma nel frattempo, appena è iniziata la puntata, Belen Rodriguez ha scritto un messaggio per la nuova avventura di Stefano. Con dei video su Instagram stories mentre in televisione c’era appunto Stefano durante la sigla di Made in Sud, Belen ha scritto il suo “In bocca al lupo!”, taggando non solo l’ex marito ma anche Fatima Trotta. Possiamo aggiungere un’ulteriore curiosità: mentre succedeva tutto questo su Instagram e su Rai 2, Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi ha salutato Belen dicendo che segue sempre le puntate del reality show – di cui Stefano non conserva un ricordo bellissimo -. Peccato che poco prima la Rodriguez abbia pubblicato dei video in cui si intuisce chiaramente che stesse seguendo Made in Sud (si è sintonizzata su Canale 5 più tardi, per sostenere Jeremias).