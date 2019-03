Stefano De Martino: “L’Isola dei Famosi è stato un supplizio”

Stefano De Martino: il ricordo dell’Isola dei Famosi 2018

Alla vigilia di Made in Sud, Stefano De Martino ha ricordato la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Solo un anno fa era l’inviato in Honduras del reality show di Canale 5. Un’esperienza che ha lasciato il segno nel ballerino, tanto che ha scelto di non ripeterla quest’anno. ““Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio. Intanto perché mi annoiavo a morte, c’erano molte ore vuote. Pensi che in quei giorni, grazie ai tutorial su YouTube, ho imparato da autodidatta a suonare la chitarra. E poi mi mancava mio figlio, mi sembrava di perdere tempo senza di lui. Mi sono chiesto: ma io questo programma lo vedrei a casa? Indovini cosa mi sono risposto…”, ha dichiarato a La Stampa l’ex marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: felice del lavoro a Made in Sud

Oggi Stefano De Martino è più che mai concentrato sul lavoro a Made in Sud, dove è stato fortemente voluto da Carlo Freccero, nuovo direttore di rete. “Forse in Rai uno come me, un trentenne con le mie caratteristiche non c’era. E mi hanno arruolato. Immagino, molto semplicemente, che nel mondo tv si stia pensando a una nuova generazione di conduttori; persone che un domani possano essere il carburante di una televisione nuova”, ha sottolineato De Martino.

Stefano De Martino sogna un varietà alla Renzo Arbore

“Tutto ciò che ho fatto finora mi ha portato a Made in Sud. Ora spero che il mio ruolo si evolva, visto che sono innamorato pazzo del varietà in tv. In più, anche se ho 29 anni, sono un arboriano totale, ho rivisto Indietro Tutta decine di volte. Spero un giorno di condurre un varietà che sia uno show fruibile per i ragazzi della mia età”, ha aggiunto Stefano De Martino, che di recente ha smentito il presunto ritorno di fiamma con Belen.