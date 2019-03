Stefano De Martino non lascia dubbi: “Belen? Di vero c’è poco o niente”

Belen e Stefano sono tornati insieme? Le parole di De Martino non lasciano dubbi

Continua a far discutere il presunto ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono tornati insieme oppure no? Se la soubrette argentina preferisce tacere, l’ex marito non si nasconde. E le sue parole non sembrano lasciare dubbi: il rapporto con Belen è forte ma forse non abbastanza. “Di vero c’è poco o niente. Se ci fosse qualcosa di vero ci sarebbero delle mie dichiarazioni virgolettate. Ma non ce ne sono poiché preferisco parlare di lavoro e preferisco che l’attenzione si focalizzi su quella parte di me su cui sto investendo tante energie. Da parte mia non c’è nessun tipo di contributo”, ha chiarito il nuovo conduttore di Made in Sud a Il Fatto Quotidiano.

Stefano De Martino preferisce pensare al nuovo lavoro in Rai

“Laddove mi andasse di parlare ancora della mia vita privata, anche se l’insegnamento l’ho appreso bene e ora certe cose le tengo in serbo per me, non lascerei spazio a dubbi. Ma preferisco che ne parlino gli altri e ci ricamino sopra quello che può gli conviene”, ha aggiunto Stefano De Martino, impegnato in queste settimane a Napoli per le prove insieme a Fatima Trotta e a tutta la squadra di Made in Sud. Proprio durante la conferenza stampa dello show comico Stefano ne ha approfittato per smentire la presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino contento per il ritorno di Belen a Colorado

Carico per la sua nuova avventura in Rai, De Martino si è detto contento pure per il ritorno di Belen a Colorado, in partenza su Italia 1 la prossima primavera. “Mi diverte parecchio. Tra l’altro, se non cambierà nulla, dovremmo andare in contro programmazione per due puntate: saremmo realmente in competizione. Sono contento, anche perché Colorado è un programma che le sta particolarmente bene addosso”, ha assicurato Stefano.