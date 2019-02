Belen Rodriguez è ancora innamorato di Stefano De Martino? I messaggi della showgirl insospettiscono i fan

Gli occhi degli appassionati di gossip in questi giorni sono tutti puntati su di loro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da quando sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi i rumours sul loro conto sono impazziti. C’è chi sarebbe pronto a giurare in un ritorno di fiamma tra i due ex. Un amore ritrovato, la voglia di rimettere insieme la propria famiglia (anche e soprattutto per il bene del piccolo Santiago) ed una passione mai spenta, sono queste le motivazioni date da chi crede ancora nel loro legame. Belen e Stefano, senza ombra di dubbio, sono ancora molto legati l’uno all’altra. Quello che tutti vogliono sapere, tuttavia, è se il loro rapporto va ben oltre la stima e l’affetto reciproco. Sono innamorati? Stanno insieme? Forse si, forse no. Gli ultimi messaggi pubblicati dalla Rodriguez sui social, però, sembrano parlare chiaro a tal proposito.

Belen Rodriguez malinconica e romantica sui social: messaggi e dediche nel cuore della notte

“Non prendere mai decisioni basate sulla paura. Prendi decisioni in base all’aspettativa e alla possibilità. Prendi le decisioni in base a ciò che vuoi che succeda, non a ciò che non vuoi” ha scritto prima Belen Rodriguez su Instagram stories. Perché le sue parole hanno spinto molti a credere che fossero dirette a Stefano De Martino? Per quello che la showgirl argentina ha aggiunto poi, ovvero un messaggio romantico che a tutti è sembrata una chiara dedica d’amore: “Innamorati del processo che ti trasforma nella migliore versione di te stessa” . Certo è che, non avendo menzionato nessuno esplicitamente, questa frasi di Belen potrebbero essere rivolte a chiunque. Nessuno, però, vieta oggi ai fan di sognare.

Stefano De Martino smentisce la seconda gravidanza di Belen: le sue parole sul ritorno di fiamma con la Rodriguez

“Non sono incinto”, così Stefano De Martino aveva commentato ieri il gossip sulla presunta seconda gravidanza di Belen. L’ex allievo di Amici, intercettato da noi di Gossipetv alla conferenza stampa di Made in Sud, in merito alle notizie su di lui e la Rodriguez ha poi detto: “Il gossip è talmente veloce. É cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto”.