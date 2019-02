Stefano De Martino parla di Belen e nega: “Non sono incinto”

News Belen incinta di Stefano De Martino? Intervista a Gossipetv

Nessun secondo figlio – almeno per il momento – per Belen e Stefano. Il ballerino ha smentito il gossip delle ultime ore nel corso della conferenza stampa di Made in Sud, al quale abbiamo partecipato anche noi di Gossipetv. “Non sono incinto”, ha detto Stefano riferendosi ai recenti pettegolezzi. Successivamente ci ha chiarito personalmente la sua battuta: “Il gossip è talmente veloce. É cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto”.

Belen e Stefano sono tornati insieme? Lui fa il vago

E il presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano? De Martino continua a fare il vago, come già accaduto a Domenica in: “Vivo questo gossip in maniera leggera. Sono molto concentrato sul lavoro”. Il rapporto con la sud americana è però sempre più stretto. Qualche anno fa la showgirl Argentina ha condotto Colorado, programma comico proprio come Made in Sud.

I consigli di Belen Rodriguez per Stefano

Stefano ha chiesto qualche consiglio a Belen? “Sì, ci confrontiamo spesso sulla parte lavorativa. Facciamo lo stesso lavoro, ci scambiamo pareri”, ci ha puntualizzato De Martino , che non è apparso per nulla scocciato dalle domande sulla sua ex moglie.