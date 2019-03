Stefano e Belen, a Made in Sud il ballerino fa chiarezza sugli ultimi incontri

Made in Sud, Stefano De Martino parla ancora di Belen Rodriguez: le news

Nuovo appuntamento con Made in Sud, nuove news su Stefano e Belen. Il conduttore del programma comico pare sia pronto a rispondere ogni volta a domande sulla sua vita sentimentale. Chissà se ciò che dice, però, rientra negli sketch dei comici o se, al contrario, risponde in maniera sincera. Il dubbio probabilmente rimarrà, intanto stasera è successo di nuovo. Nella seconda puntata della nuova stagione, in cui Stefano De Martino ha debuttato come conduttore, ci sono state meno battute su Belen Rodriguez, ma non sono mancate. E non si è trattato solo di comicità e ironia, perché a Made in Sud è arrivato il vero gossip!

Stefano De Martino fa chiarezza su Belen: pubblico sorpreso a Made in Sud

Anche stasera, esattamente come è successo la settimana scorsa, è stato Peppe Iodice a scatenare il gossip su Stefano e Belen. Nel suo sketch, infatti, Iodice è tornato sull’argomento pace o non pace tra i due e ha chiesto aggiornamenti al conduttore. Stefano ha fatto capire che non sono tornati insieme, allora il comico ha voluto sapere perché si trovassero insieme a una sfilata qualche giorno fa. La risposta di Stefano? Ha gelato il pubblico: “Quello è lavoro”. Iodice ha incalzato e con sarcasmo ha detto: “Siete solo amici?”. Il ballerino ha risposto semplicemente con un “Eh”, per confermare che c’è solo un’amicizia fra lui e Belen al momento. Se i presenti si aspettavano invece una conferma sul ritorno di fiamma, anche questa settimana sono rimasti delusi.

Stefano e Belen non sono tornati insieme, per ora: le ultime dichiarazioni di De Martino

Pare che De Martino non abbia voglia di parlare della sua vita sentimentale! Ed è anche comprensibile, visto che è a Made in Sud per lavoro. Tuttavia, Stefano in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Vero sul rapporto con la madre di suo figlio: “Un rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio. […] Mi spiego: io e lei siamo sempre stati in buoni rapporti. […] Se ci fosse dell’altro, se io e Belen stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo”. Dunque per il momento pare non ci sia ancora stato il ritorno di fiamma, o almeno non è stato ufficializzato. Vedremo Stefano e Belen insieme a Made in Sud, nelle prossime settimane? Di sicuro ne sarebbe felice Peppe Iodice, e chissà che non riesca a realizzare davvero lo scoop!