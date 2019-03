Belen e Stefano insieme a una sfilata: Paola Turani scatena il gossip

Belen e Stefano insieme ad una sfilata: i due beccati i prima fila

Continua il gossip che vorrebbe di nuovo insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo lo scoop lanciato qualche settimana fa dal settimanale Chi e dopo l’apparizione in tv dei due a Sanremo Young, ora la showgirl e il nuovo conduttore di Made in Sud sono stati beccati insieme ad una sfilata di moda. I due erano seduti in prima fila, una accanto all’altra. Ma questo riavvicinamento cosa potrebbe mai significare? Belen e Stefano stanno pensando davvero a tornare insieme oppure, per amore del piccolo Santiago e per la serenità della famiglia, trascorrono del tempo insieme in memoria dell’amore che li ha uniti? Conferme o smentite da parte dei diretti interessati non ci sono state. E gli amanti della coppia e del gossip in genere rimangono appesi ad un filo. A svelare la notizia, l’influencer Paola Turani che in alcune Instagram stories ha immortalato il momento cult della giornata. Il suo fidanzato seduto accanto a De Martino, e vicino a lui si vede bene che c’è anche Belen.

Belen e Stefano di nuovo insieme?

Belen e Stefano stanno insieme? Per ora non è dato saperlo. La loro apparizione in coppia di giovedì 7 marzo ha però riacceso il gossip su un loro ritorno di fiamma. La coppia era seduta in prima fila a Verona, durante una sfilata di abiti da sposa. Invitati da Atelier Emé, Belen e Stefano sono stati ripresi da alcuni presenti all’evento. Tra i quali c’era anche Paola Turani. A lanciare la notizia, però, è stato Il Corriere della Sera. Secondo il giornale, nonostante i due fossero presenti alla sfilata, non sono arrivati insieme. Stefano è arrivato per primo, mentre Belen ha aspettato l’ultimo minuto, per sfuggire ai click dei fotografi e dei curiosi arrivati all’evento. I due sono sembrati felici e sorridenti, hanno guardato e commentato le uscite delle modelle, come riporta Il Corriere. Su Instagram, inoltre, sia Belen che Stefano hanno tenuto aggiornati i loro profili, senza però far intravedere l’altro nelle rispettive stories.

Belen e Stefano insieme anche alla festa della mamma della showgirl

Non è la prima uscita pubblica che i due fanno insieme. Qualche giorno fa, infatti, i due erano presenti alla festa di compleanno della mamma della showgirl, con tutta la famiglia Rodriguez al completo. Cosa nascondono davvero?