Belen e Stefano sono tornati insieme? De Martino alla festa dei Rodriguez

Belen e Stefano di nuovo insieme: De Martino al compleanno dell’ex suocera Rodriguez

I fan sono ansiosi di capire cosa sta accadendo tra Belen e Stefano. Da diverse settimane si è iniziato a parlare di un presunto ritorno di fiamma. Un gossip questo che ha lasciato tutti a bocca aperta. I più sognatori non hanno mai perso le speranze e forse il loro desiderio potrebbe essere esaudito. In ogni caso, almeno per il momento, i diretti interessati non confermano ancora nulla. Nelle ultime ore è stato un altro particolare dettaglio a farli tornare al centro dell’attenzione. Ieri sera si è festeggiato il compleanno di Veronica, mamma dei tre fratelli Rodriguez. Alla festa era presenta anche De Martino e la conferma arriva proprio dalla sua ex (?!) cognata Cecilia.

Stefano De Martino al compleanno della mamma di Belen: il video

Stefano De Martino invitato speciale al compleanno della mamma di Belen. Dopo la separazione dalla Rodriguez, il ballerino sembrava aver avuto diversi problemi con la famiglia dell’argentina. Ora pare si tratti di acqua passata. Il sereno è tornato una volta per tutte, o almeno così si spera. L’ex coppia continua ad essere super amata dai loro fan di sempre e in tanti sognano di rivederli insieme nella loro quotidianità. A quanto pare, questa possibilità non è poi così lontana. Nonostante i due non abbiano confermato il ritorno insieme, quasi tutti sono convinti che prima o poi arriverà il lieto annuncio da parte di entrambi.

Belen e Stefano ancora innamorati? Lui nega, ma poi viene beccato di nuovo con la Rodriguez

Dopo gli scatti che ritraevano alcuni loro baci in aeroporto, De Martino ha simpaticamente ironizzato sulla presunta pace con Belen. Ora però le voci si fanno sempre più insistenti. Cecilia Rodriguez ha condiviso sui social una storia che ritrae il momento dell’arrivo della torta di compleanno di sua madre e nel video si intravede anche Stefano. Attendiamo nuovi risvolti!