Belen e Stefano sono tornati insieme? La foto del bacio riaccende il gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Il gossip non si ferma

Belen e Stefano sono tornati insieme? Di ritorno di fiamma si parla da tempo ormai, ma loro hanno sempre negato. I due ex marito e moglie hanno spiegato più di una volta che avevano stabilito una tregua per il bene del piccolo Santiago. Peccato, per loro, che il gossip non va mai in vacanza e stavolta servirà più di una semplice spiegazione! Come giustificheranno la foto del bacio? Ebbene sì, i paparazzi sono riusciti a beccare Stefano e Belen in atteggiamenti più che amichevoli o dettati esclusivamente dal quieto vivere. Il bacio è coperto dal braccio di Belen, potrebbero quindi negare che ci sia stato, ma sembra molto evidente che invece si stessero baciando. Insomma, Santiago potrebbe presto tornare a vivere sotto lo stesso tetto con mamma e papà? Lecito chiederselo, ma sempre meglio aspettare le parole dei diretti interessati.

Belen e Stefano si baciano: la foto conferma il ritorno di fiamma?

Per il momento, però, abbiamo una copertina di Chi dedicata all’ex coppia che parla da sola! Il bacio di Belen e Stefano è finito in prima pagina sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che poco fa ha pubblicato su Instagram una piccola anteprima. Sulla copertina si vedono Belen e Stefano che si abbracciano affettuosamente. Stefano stringe Belen con un braccio a sé con Santiago vicino a loro. In una foto più piccola c’è invece il la foto del bacio di Stefano e Belen. E un titolo scelto ad hoc: “Belen e De Martino si amano ancora”. Negheranno un riavvicinamento anche stavolta? Riusciranno a dare una spiegazione a questo bacio che sia diversa da un ritorno di fiamma?

Belen e Stefano insieme, la foto del bacio che spiazza tutti

Chiaramente adesso siamo tutti curiosi di scoprire la loro reazione, che siamo certi arriverà. Dopo questo bacio, il gossip del momento e l’interrogativo è soltanto uno: Belen e Stefano stanno di nuovo insieme? A fine 2018, però, il nome del ballerino e futuro conduttore di Made in Sud era stato accostato a quello di un’altra donna. Si parlava infatti di un flirt tra Stefano e Chiara Scelsi, ma queste foto di Belen e Stefano spostano l’attenzione della cronaca rosa decisamente da tutt’altra parte!