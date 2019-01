Stefano De Martino conduttore di Made in Sud? Anticipazioni a sorpresa, le news

Stefano De Martino condurrà Made in Sud? Il programma comico torna su Rai 2

Sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore di Made in Sud? Le anticipazioni sul ritorno del programma comico sono davvero sorprendenti! Le news sul palinsesto di Rai 2 si stanno rincorrendo da ieri, Carlo Freccero non smette di stupire con le sue dichiarazioni e lo ha fatto anche oggi. Il direttore del secondo canale Rai ha annunciato il ritorno di Made in Sud, dopo un anno passato in panchina. Si è sentita di certo la mancanza della trasmissione dedicata alla comicità partenopea e non solo, per cui il pubblico potrebbe reagire bene e gli ascolti tornerebbero a salire dopo quelli non molto soddisfacenti dell’ultima stagione. A questo potrebbe contribuire forse anche l’arrivo di un nuovo conduttore e potrebbe essere proprio il ballerino!

Made in Sud, Stefano De Martino conduttore? Il sogno di Carlo Freccero

Le ultime anticipazioni su Made in Sud sono giunte da NapoliToday, che ha riportato le dichiarazioni del direttore di Rai 2 rilasciate ai microfoni di Radio CRC: “Il 25 febbraio parte la nuova edizione di Made In Sud con una novità assoluta”, si legge sul sito. E da questo intervento apprendiamo che a volere Stefano De Martino conduttore del programma comico è proprio Freccero: “Non posso dire niente perché non ho ancora firmato il contratto. Mi piacerebbe avere come presentatore Stefano De Martino. Purtroppo non so se verrà perché è conteso con Mediaset”. Dunque dopo l’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi e la conduzione del daytime di Amici, per Stefano potrebbe esserci un ulteriore salto di qualità diventando conduttore in prima serata.

Made in Sud torna su Rai 2 con un nuovo conduttore? Stefano De Martino sostituto di Gigi D’Alessio

L’ultima edizione di Made in Sud su Rai 2 è andata in onda nel 2017 con Gigi D’Alessio, Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Gli ascolti non furono entusiasmanti e per questo si è optato per una pausa per la trasmissione. Quest’anno ci sarà il grande ritorno e il ballerino di Amici, che recentemente ha anche trovato un nuovo amore, potrebbe essere tra le attesissime novità! Rimarremo quindi in attesa di scoprire se Mediaset permetterà a Freccero di avere Stefano De Martino conduttore di Made in Sud. E se lui accetterà, ovviamente.