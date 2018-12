Stefano De Martino fidanzato con Chiara Scelsi? Esplode il gossip sul ballerino

Stefano De Martino fidanzato? La nuova fiamma del ballerino sarebbe la modella Chiara Scelsi

Nuovo gossip su Stefano De Martino: è fidanzato con Chiara Scelsi? Lei è una giovane e bella modella dai capelli ricci, lui lo conosciamo già. A far partire lo scoop è stata la rivista Chi, dove sull’ultimo numero in edicola sono state pubblicate le foto di Stefano e Chiara insieme e si insinua a un nuovo amore per il ballerino. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano non ha ufficializzato nessun fidanzamento. Ci sono state voci di flirt, ma lui ha sempre smentito. Chissà se lo farà anche stavolta o se, invece, Chiara Scelsi è la sua nuova fidanzata per davvero.

Stefano De Martino e Chiara Scelsi fidanzati? Il gossip di Alfonso Signorini

Ma veniamo a ciò che si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nell’articolo si parla di una “nuova amicizia femminile dai contorni intriganti” per Stefano e pare che il ballerino abbia già il batticuore per la giovane modella. I due sono stati pizzicati insieme nella notte mentre passeggiavano per le strade milanesi o si dirigevano da casa di uno a casa dell’altra, almeno così riporta la rivista. Stefano e Chiara Scelsi potrebbero essere agli inizi della loro conoscenza, infatti i paparazzi che li hanno fotografati pare abbiano riportato che tra loro non c’è stata nessuna effusione in pubblico. Non aspettatevi quindi foto di baci al chiarore di luna e abbracci sotto i lampioni di Milano, perché per il momento non ci sono stati. Tuttavia, il ballerino e la modella sono stati visti andare via insieme in macchina e sembrano affiatati.

Stefano De Martino fidanzata, Chiara Scelsi potrebbe essere la fortunata

Nessun ritorno di fiamma con Belen quindi, pure se lei pareva essere stata la causa scatenante di un litigio con Gilda D’Ambrosio. Anche quest’ultima non è riuscita a far breccia nel cuore del ballerino, che ha sempre definito la blogger come un’amica speciale e con cui ha una grande affinità. Farà lo stesso anche con la 22enne modella italo-brasiliana oppure stavolta si tratta davvero di affari di cuore? Attendiamo le prossime ore, e i prossimi giorni, per scoprire se arriverà una smentita o se Stefano De Martino è fidanzato con Chiara Scelsi sul serio. Intanto possiamo dirvi che sotto all’ultimo post su Instagram di lui, la modella ha commentato con una faccina con gli occhi a cuoricino…