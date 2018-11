Stefano De Martino: “Gilda? Non siamo fidanzati. Voglio adottare un figlio”

Stefano De Martino fidanzato con Gilda? La strana confessione a Rivelo

Stefano De Martino ha rilasciato una bellissima intervista a Lorella Boccia al programma Rivelo di Real Time. Non si è mostrato assolutamente trattenuto, ha risposto con sincerità a ogni domanda e ha finalmente chiarito (anche se non troppo) la sua situazione sentimentale. Stefano De Martino e Gilda stanno insieme oppure sono dei semplici amici? Ecco qual è stata la sua risposta: “Gilda fa parte della mia vita. Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché ho paura di legarmi”. Diciamolo pure chiaramente: Stefano non vuole dare un nome al suo rapporto con Gilda perché teme che possa finire tutto anche con lei.

Nuovo matrimonio per Stefano De Martino? Un “no” secco!

A proposito di fine: Stefano De Martino ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. Ha spiegato che ora come ora non si sposerebbe più: “Oggi per me il matrimonio è la consacrazione dell’amore, per questo va fatto con molta consapevolezza e bisognerebbe farlo solo dopo molti anni di relazione. Io l’ho fatto molto presto con Belen. Non mi risposerei. Non è nei miei piani. Lo farò in futuro solo dopo anni di relazione. Però non mi sono pentito del matrimonio con Belen. Devo sbattere il muso prima di capire le cose”. Con la Rodriguez è comunque in ottimi rapporti così come con Emma Marrone, la quale adesso pare che si sia fidanzata.

I reali motivi della rottura di Belen e Stefano spiegati a Rivelo

E successivamente ha chiarito finalmente quali sono stati i reali motivi per cui ha deciso di chiudere tutto con la sua ex moglie: “È finito perché siamo troppo simili. Noi siamo due bombe e ci vuole qualcosa che sappia disinnescare la bomba. Esplosione dopo esplosione, ci è caduto il tetto in testa!”. Belen adesso è single, anche se ultimamente l’abbiamo vista in compagnia di Andrea Iannone.

Stefano De Martino vuole adottare un bambino: in arrivo un fratellino per Santiago

Stefano ha descritto anche il periodo più nero della sua vita (quando si è separato da Santiago per via della rottura con Belen), del suo rapporto con Fabrizio Corona – recentemente attaccato nuovamente al Gf Vip – e del suo desiderio di adottare un bambino: “Mio figlio mi chiede di avere un fratello e io, per colpa della mia paura nei confronti della precarietà dei rapporti, non posso accontentarlo. Però adesso ho contattato il mio avvocato, che mi ha parlato della possibilità di adottare un bambino anche da single. Ma è molto difficile adottare. Oggi sono pronto a regalare a un bambino meno fortunato di Santiago una nuova vita”.