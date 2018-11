Grande Fratello Vip, Silvia e Corona attaccati di nuovo da Paone: il colpo di grazia

Alessandro Cecchi Paone attacca la storia d’amore di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi al Gf Vip 2018

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono stati presi di mira da Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip 3. Non è entrato nella Casa più spiata d’Italia da molto tempo e ha già smosso le acqua. E finalmente! Dopo giornate soporifere, Alessandro è riuscito a punzecchiare alcuni concorrenti, come per esempio Silvia, alla quale ha detto che non dovrebbe essere orgogliosa della sua storia con Corona perché quest’ultimo è il peggior esempio per tutti i giovani italiani. Ma gli attacchi di Paone non sono finiti qua e, nel confessionale, si è lasciato andare ad altre frasi taglienti come lame! Secondo lui, anche Silvia non è un esempio da seguire proprio perché è stata con Fabrizio.

Duro attacco di Cecchi Paone nel confessionale del Grande Fratello Vip

“Deve capire che – ha spiegato Alessandro in confessionale – la sua storia d’amore spiattellata sulle riviste non può essere più considerata una storia privata. L’ignoranza non dà diritti perché ci fa essere sottomessi. Io credo di rappresentare la figura adulta che ha una certa responsabilità”. In ogni caso, Fabrizio Corona viene sempre tirato in ballo: anche ultimamente, quando Silvia ha detto che Asia Argento non è credibile col suo ex. Gli attacchi di Alessandro Cecchi Paone nei confronti di Silvia e Giulia (anche lei è stata bersagliata) non sono piaciuti per niente a Fabio Basile, che ha detto la sua al di fuori della Casa.

Silvia Provvedi si sfoga! Ma adesso pensa già ad altro…

Anche Silvia Provvedi si è sfogata nel confessionale del Gf Vip 2018: “È giusto che lui stia nella sua cultura e io nella mia poca cultura. Lui si deve godere il Grande Fratello. Non sa niente di me. Non sono venuta qui per farmi dire da Alessandro che sono una brava persona”. Silvia, successivamente, si è calmata e ha espresso il suo più grande desiderio: diventare mamma da giovane. Non pensa più alle parole di Paone. Ormai, per lei, non esiste più nella Casa! Ma questo non è stato l’unico scontro della settimana: a sorpresa Benedetta ha attaccato Dasha, la fidanzata di Stefano Sala!