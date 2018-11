Gf Vip, Benedetta Mazza contro Dasha: “Io e Stefano facciamo quello che sentiamo”

Primo scontro fra Benedetta Mazza e Dasha al Gf Vip 2018 per Stefano Sala

Era prevedibile uno scontro fra Benedetta Mazza e Dasha al Gf Vip 2018. Alla gieffina non sono assolutamente piaciute le ultime parole della fidanzata di Stefano Sala pubblicate sul settimanale Chi e lette durante l’ultima diretta, quando Alfonso Signori ha fatto incursione nella Casa. Benedetta ha spiegato che non vuole allontanarsi da Stefano e che con lui è nata una bellissima amicizia. Anche se sono in molti a pensare che ci sia del tenero. Inoltre, negli ultimi giorni, Stefano Sala si è dimostrato piuttosto confuso, come lo era prima di ricevere la chiamata della sua compagna dall’Ucraina.

Grande Fratello Vip, Stefano e Benedetta non vogliono cambiare il loro rapporto

“Le ha dato fastidio qualcosa – ha detto Benedetta riferendosi a Dasha –. Qui si chiacchiera sempre sul rapporto tra me e Stefano. Io non ci sono fuori per difendermi. Se sto bene con lui mica è una colpa! Comprendo il suo punto di vista, non punto il dito contro nessuno. Io ho cercato di rispettare me stessa e anche gli altri. Io adesso che faccio? Non mi avvicino più a Stefano? Io faccio quello che sento così come Stefano”. Benedetta non vuole cambiare la sua posizione. Soprattutto dopo il presunto bacio con Stefano Sala avvenuto nella notte! E di questo in puntata si parlerà a lungo…

Stefano Sala preoccupato per la fidanzata Dasha

Benedetta non vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip e non vorrebbe separarsi da Stefano (che rischia di essere eliminato). Ha avuto un pianto liberatorio: non vuole ritornare alla vita di tutti i giorni per dei motivi precisi, confessati proprio da lei. Anche Stefano non vuole concludere prima del tempo questa esperienza: “Una tristezza. Non sembra vero. Se dovessi uscire, è un po’ come lasciare la mia casa”. E poi ha parlato di Dasha, che si è scagliata contro il Gf Vip dopo gli ultimi episodi successi nella Casa: “Dovrò cercare del tempo per spiegarmi con lei. Sicuramente un po’ di spiegazioni gliele dovrò dare”.