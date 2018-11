Grande Fratello Vip, Benedetta piange e sorprende: “Nessuno ha bisogno di me”

Benedetta Mazza in lacrime al Gf Vip 2018: la confessione di un fatto privato

Alfonso Signorini è riuscito a dare uno scossone ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Facciamo un nome “a caso”: Benedetta Mazza. La ragazza non è certamente una delle protagoniste di quest’ultima edizione del reality show e l’opinionista le ha consigliato di far vedere a tutta Italia di che pasta è fatta. Delle parole che la Mazza ha accettato educatamente e sulle quali ha riflettuto a lungo. Fino a quando, parlando con Martina (un’altra ragazza alla quale è stato chiesto di mettersi in gioco), Benedetta è scoppiata in lacrime e ha fatto una confessione che mai ci saremmo aspettati. Visto che l’abbiamo vista sempre felice e serena.

Gf Vip news, Benedetta Mazza si racconta

Ecco cosa ha detto Benedetta del Gf Vip 3: “Qui mi sento a casa come non mi sento da nessuna parte. Non mi sento a casa nemmeno con i miei. Ho sempre la sensazione, ormai da anni, che nessuno ha bisogno di me, e qui io mi sento importante. La cosa che mi fa stare più male è perdere quest’aria di quotidianità. Questo è il mo vero posto. Sono di tutti e di nessuno. Questa è davvero la prima volta che mi sento dentro a qualcosa che è mio”. Delle confessioni, queste, che stanno facendo tanto parlare, così come quelle di Walter Nudo sul rapporto tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez.

Momenti di sconforto al Grande Fratello Vip

Recentemente ha avuto un momento di sconforto anche Jane Alexander, che ha scritto una toccante lettera per suo figlio. Più andranno avanti e più i concorrenti sentiranno la mancanza dei loro famigliari. Ci sarà, prima o poi, anche una sorpresa per Benedetta Mazza? Ora che ne ha davvero bisogno. Magari di una persona speciale che le faccia capire che fuori dalla Casa più spiata d’Italia non è mai sola.