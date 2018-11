Gf Vip, Cecilia Rodriguez tra i pensieri di Monte? “Si sente abbandonato”

Grande Fratello Vip news, Francesco e Cecilia: i ricordi non passano mai

Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? Non è facile, stando al Gf Vip 2018, far finta che l’anno scorso, proprio in quella casa, lei non abbia mai deciso di troncare la loro relazione. Preferendolo a un altro ragazzo (Ignazio Moser). Alcune pareti sono addirittura tappezzate di foto della Rodriguez. E non possono essere cancellate. Francesco, però, si sta facendo forza e sta cercando di iniziare una nuova storia con Giulia Salemi. Anche se ci sono delle difficoltà che non gli permettono di essere completamente libero. Sovente ritorna alla mente il ricordo di Cecilia e il senso di abbandono, come ha spiegato il suo amico Walter Nudo.

Cecilia Rodriguez tra i pensieri di Francesco Monte? Parla Walter

“Deve essere difficile per Francesco – ha spiegato Walter – perché vede le foto di Cecilia. Ha preso una sberla. La donna che avrebbe dovuto sposare si è innamorato di un’altra persona. Inconsciamente, quando è successo, tutto questo ha risvegliato le sue paure, il suo senso di abbandono. Questo sta a significare che non ha nulla contro di te”. Queste parole sono state dette a Giulia Salemi, preoccupata per la sua storia fatta di alti e bassi con Monte. Il secondo bacio nella notte al Grande Fratello Vip le ha fatto cambiare idea, però…

Giulia Salemi vuole cambiare: ecco cosa farà al Gf Vip 3

La Salemi non vuole dimostrare tutto quello che prova per Francesco. Forse ha una strategia che potrebbe funzionare: “Non devo dare cento perché altrimenti quello che faccio diventa sempre ovvio. Questo rapporto mi deve dare gioia e felicità. Mi verrebbe voglia di abbracciarlo. Ogni volta che faccio un passo indietro, lui si riavvicina”. Le critiche di Alfonso Signorini sono servite a qualcosa. Si sono entrambi svegliati e hanno finalmente capito da dove iniziare per costruire una vera storia d’amore? Signorini ha dato uno scossone anche a Benedetta Mazza, che è scoppiata a piangere per un fatto riguardante la sua vita privata!