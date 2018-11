Giulia Salemi difesa da Signorini al Gf Vip: “Francesco, smettila di farla soffrire!”

Gf Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte: Alfonso Signorini prende le difese della ragazza

Anche Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati i protagonisti della puntata del lunedì del Gf Vip 2018. Si è nuovamente parlato della loro relazione, che non sembra proprio decollare. E forse non lo farà mai? Alfonso Signorini ha molti dubbi su questa coppia e le sue parole non sono state facili da digerire per la Salemi: “Sei un tappetino persiano! Uno zerbino! Devi cacciare gli attributi!”. Giulia si è guardata un po’ in giro, cercando gli occhi di Francesco: avrebbe voluto che venisse confermato il bacio che c’è stato tra di loro sotto le coperte. E di cui noi vi abbiamo parlato già da tanto tempo. Ma probabilmente non è nemmeno l’unico.

Alfonso Signorini attacca Francesco Monte al Gf Vip

Nell’ultimo confessionale, Francesco ha fatto ben intendere che non potrà continuare la relazione con Giulia. Ma poi ha ricambiato idea. E questa sera ha cercato di farci capire meglio cosa c’è fra lui e Giulia: “Non avete visto tante cose che io e lei ci siamo detti. Lei lo sa benissimo. Voi vedete cose limitate. Non è giusta questa cosa del tribunale!”. A queste parole è scattato Signorini: “Ma smettila di farla soffrire! Fai poco il piacione. Nessuno vuole fare processi. Stiamo cercando un confronto con voi. Nessuno vi vuole mettere sotto accusa”. Anche Giulia Salemi ha voluto dire la sua al Grande Fratello Vip 3: “Secondo me la nostra storia è un mix di cose. Un grande minestrone! Io sono una persona che affronta tutto di pancia. Sono molto onesta. Anche a costo di sbattere la testa. Anche se sembro una loser. Tutte noi speriamo nella favola, nel lieto fine. Ci sono momenti in cui sto bene. Io vorrei qualcosa di più”.

La sorpresa per Giulia Salemi: la sorpresa del papà

Francesco Monte si è scontrato con Elia Fongaro questa sera. Ma ci sono stati anche dei momenti piacevoli per la coppia. Giulia ha incontrato suo padre. Le ha detto queste stupende parole: “Ti avrei raggiunto anche sulla luna. Da padre, ti dico di non buttarti giù e di non soffrire. Ritrova il sorriso e l’energia. Quelle che ti contraddistinguono da sempre. Che tutti noi conosciamo. Non hai bisogno di conferme da parte di nessuno. Grinta e forza non ti mancano. Sono molto fiero di te. Non avere mai dubbi. Non ti giudico. Sentiti libera di fare il percorso che meglio credi, io sono sempre con te. Sei fortissima”. E poi ha parlato della sorella di Giulia Salemi: “Oggi è un giorno speciale: la tua sorellina Margherita fa nove mesi e ti guarda e ti sorride dalla tv”.