Francesco ed Elia litigano al Gf Vip, frecciatina di Signorini agli autori

Gf Vip, lite Elia e Monte in diretta

Al Grande Fratello Vip è andato in onda il confronto tra Elia Fongaro e Francesco Monte dopo una settimana di lontananza, ed è stato un battibecco serratissimo. Elia infatti non si è risparmiato e Francesco non si è di certo trattenuto. Un momento piuttosto noioso, ve lo diciamo sin da subito, perché abbiamo sentito le cose che si son sempre detti e peraltro le due voci si sovrapponevano a tal punto che è stato difficile capire proprio tutto. Forse un intervento della conduttrice era più che necessario… Ma veniamo al dunque.

Le critiche di Jane a Francesco, in casa arriva Elia

“Ti sei sottratto al confronto”, queste le parole con cui Signorini ha iniziato a parlare con Monte della sua chiusura nei confronti di Jane. Secca la risposta dell’interessato: “L’ho trovato fuori luogo perché si cercava di farmi passare in un altro modo”. Jane ha ribadito la sua amarezza in puntata: “Mia sorella ha avuto una relazione con una donna per molto tempo”. “Perché vieni a chiedermi un chiarimento dopo che ne abbiamo parlato?”, ha chiesto retoricamente Monte dopo la discussione, ignaro del fatto che non sarebbe finita lì. In casa infatti è poi entrato Elia che ha accusato Francesco di omofobia e si è difeso ancora una volta dalle accuse di razzismo.

Monte senza freni, Signorini anche: frecciatina agli autori del Gf?

“Se tu – è intervenuto subito Monte –assoggetti il mio fare caratteriale alla mia tarantinità tu stai offendendo”. E sulle accuse di omofobia: “Si è tagliata un’ora e mezzo tra me e Giulia”. “Il mio pensiero – ha poi concluso prima di salutare Elia – è su di te, non sulla relazione o su Jane. La tua faccia e il tuo sguardo descrivono tutto quello che vorresti fare adesso”. Elia da parte sua ha ribadito la sua amarezza: “Ti ho nominato come migliore della settimana e tu ti sei permesso di farmi una cosa del genere!”. È poi andato via e stava per avvenire il colpo di scena: Jane era in caverna con gli altri e Ilary ha cercato di farli incontrare chiedendo al Gf Vip di aprire la porta. Gli autori però hanno detto no e qui Signorini non si è proprio trattenuto: “Gli autori del Grande Fratello hanno dei seri problemi”. Altro che Elia, Jane e Francesco! Il re di questo momento è stato lui!