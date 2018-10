Francesco Monte al Gf Vip delude il pubblico da casa: è lui oggi il concorrente più criticato sui social

Le ultime dichiarazioni di Francesco Monte al Gf Vip di certo non hanno giovato alla sua immagine e non hanno fatto aumentare la sua popolarità fuori dalla Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, nelle ultime ore è stato fortemente criticato sui social per via dei giudizi espressi sul bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. “Un bacio tra due donne mi fa schifo” ha più volte ripetuto Monte in Casa, scatenando in questo modo l’ira del web. Il fatto di aver accostato questo suo pensiero alla mentalità di “Un uomo del sud”, inoltre, non ha fatto altro che peggiorare le cose. Oggi, infatti, sui social è lui il concorrente più criticato.

Francesco Monte al Gf Vip al centro delle polemiche, le sue parole fanno discutere: pubblico indignato sui social

“Spiegate a Francesco Monte che non essere omofobi non è una prerogativa nordica, ma dovrebbe essere una prerogativa dell’essere umano” ha scritto un utente su Twitter. “ Se questa non è omofobia cos’è? Monte deve essere squalificato” ha postato un altro. “Monte non solo ha detto che un bacio tra due donne gli fa schifo, ma anche che è diverso da un bacio tra uomo e donna. Questa è un’affermazione oggettivamente omofoba, non ci sono se o ma che tengano. Non è difendibile” e questi, a dir la verità, sono solo alcuni dei tweet più recenti. Di commenti simili, difatti, ce ne sono tantissimi e tutti, o per lo meno quasi tutti, sembrano non riservare sconti a Monte.

Gf Vip: scatta il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Dopo dubbi, litigi e tentennamenti, è finalmente scattato il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, infatti, si sono molto avvicinati sabato notte fino a scambiarsi coccole ed effusioni sotto le coperte che, inevitabilmente, sono sfociate poi in un lungo bacio.