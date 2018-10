Francesco Monte e Giulia Salemi: scatta il bacio nella notte

By

Gf vip, arriva il tanto atteso bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Finalmente ci siamo. Dopo vari tira e molla, dopo litigi e discussioni varie, dopo ripetuti avvicinamenti ecco che il tanto atteso bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi è arrivato. Questa mattina presto, intorno all’alba, uniti e più vicini che mai sotto le coperte, i due ragazzi si sono lasciati andare ad un focoso bacio. Sul sito Instagram del Vicolo delle news appare il video che dimostra quanto appena detto. Quindi, dopo essere arrivati al dunque, si può affermare che all’interno della casa del Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia? A questa domanda risponderanno i diretti interessati quanto prima. Scopriremo quali sono state le loro sensazioni e soprattutto conosceremo le loro intenzioni.

Francesco Monte e Giulia Salemi sono una coppia?

Probabilmente il gioco obbligo/verità avvenuto in Casa ieri sera, durante il quale i coinquilini hanno dovuto scambiarsi dei passionali baci, tra questi Giulia e Francesco, Stefano e Benedetta, Jane ed Elia, ha smosso qualcosa nei ragazzi. E, se in tutte queste settimane i fan della, forse, ormai coppia, hanno atteso con trepidazione che accadesse ciò, oggi finalmente avranno un risveglio particolarmente piacevole. L’unica cosa che ora resta da verificare è quanto il bacio tra l’ex tronista e l’influencer sia stato vero e voluto e non solo dettato dall’entusiasmo del momento.

Quale sarà la reazione degli inquilini del Grande Fratello Vip?

Seppur nell’aria da giorni e giorni, il bacio tra la Salemi e il bel pugliese è scattato con un po’ di ritardo. L’attrazione tra i due era ormai diventata palese a tutto il pubblico del Grande Fratello Vip, soprattutto agli inquilini della Casa stessa. Oggi, dopo che la coppia confesserà quanto accaduto, come reagiranno i compagni di avventura? C’è chi, nel corso di questo primo mese di gioco, ha sostenuto la falsità degli atteggiamenti tra Francesco e Giulia, chi invece non aspettava altro che la situazione arrivasse dove, stanotte, è arrivata!