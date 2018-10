Francesco Monte e Giulia Salemi massacrati dopo la lite con Elia: “Finti!”

Gf Vip, Francesco e Giulia bersagliati dai fan di Elia Fongaro

Francesco Monte e Giulia Salemi sono di nuovo al centro della polemica. Cosa è successo questa volta? I fan di Elia Fongaro si sono scagliati contro la coppia dopo quello che è successo nella notte. Finalmente alcuni personaggi hanno cominciato a esporsi di più, senza timore della critica della gente. Se la maggior parte dei concorrenti, fino a pochissimo tempo fa, rifletteva prima di compiere qualsiasi passo, adesso la situazione è decisamente cambiata. E menomale. Verranno così affrontati nuovi argomenti durante la diretta del lunedì del Grande Fratello Vip 3. E non i soliti che, dopo alcuni giorni, puzzano già di marcio. Ma cosa sta succedendo proprio in questo momento?

La lite tra Elia Fongaro e Francesco Monte non è piaciuta: attacchi contro l’ex tronista

Questa notte Francesco ed Elia hanno avuto una forte discussione. E ha portato a una massiccia mobilitazione su Twitter dei sostenitori dell’ex velino contro l’unica coppia del Gf Vip 2018. Ecco quali sono gli attacchi più frequenti: “Francesco dice ad Elia che sta usando Jane mentre lui con Giulia cosa sta facendo? Più che difendere Jane, mi sa che Francesco ha paura di perdere il primato e i video in prima serata. E aggiungo che Jane è una donna matura e sa quello che fa. Non ha bisogno di un ragazzetto come Monte per essere difesa”. Una lite scoppiata subito dopo la decisione di Elia di allontanarsi da Jane (si è persino complimentato col fidanzato!).

Giulia e Francesco news: amici o fidanzati? L’indecisione della coppia

Ma i cinguettii contro Giulia e Francesco del Grande Fratello Vip non finiscono mica qui: “E c’è chi, al contrario, la finta storiella l’ha fatta dall’inizio. Quando è chiaro che a Francesco di Giulia non importa nulla. Se una persona ti piace, si vede”; e ancora: “Se Francesco discute sul ‘fare’ in casa, dovrebbe rivolgersi anche ad altri. Ma è chiaro che con Elia si tratta di competizione perché la love story con Giulia non regge”. Dopo il bacio evitato tra Francesco Monte e Giulia Salemi, i due ragazzi dovranno prendere prima o poi una vera decisione: essere a tutti gli effetti una coppia o restare amici!